Канада предоставит Украине помощь на $500 млн и введет новые санкции против России – CTV News

Канада планирует дополнительно выделить Украине 650 миллионов канадских долларов в течение трех лет в качестве помощи в области обороны, что составляет примерно 500 миллионов долларов США. Канада также пришлет экспертов-тренеров по использованию и обслуживанию самолетов F-16.

Об этом сообщили СМИ. Со временем информацию подтвердил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в парламенте.

"Сегодня мы берем долгосрочное многолетнее обязательство оказывать Украине предполагаемую помощь. В нее войдут 650 млн канадских долларов за три года на 50 бронированных автомобилей, в том числе эвакуационных автомобилей, которые построят канадцы здесь в Канаде", – сказал Трюдо.

Он также уточнил, что Канада предоставит экспертов-тренеров, специализирующихся на эксплуатации и обслуживании самолетов F-16, с целью обеспечить Украину максимальным использованием предоставленных в подарок воздушных средств.

"Мы продолжим работать с нашими партнерами, в том числе в НАТО, над оказанием непоколебимой помощи, мы также будем оказывать экономическую помощь в следующем году", – отметил премьер-министр.

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Также североамериканская страна планирует ввести новые санкции против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду. В рамках своей поездки он посетил парламент страны и обратился к канадским политикам.

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