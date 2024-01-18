Канада призвала США поскорее передать Украине систему ПВО NASAMS: ее приобрели еще год назад

Канада официально обратилась к Соединенным Штатам Америки с призывом ускорить передачу Вооруженным силам Украины зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Страна оплатила эту систему ПВО для Украины еще в начале 2023 года.

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Об этом пишет издание The Globe and Mail в среду, 17 января. По информации журналистов, министр обороны Канады Билл Блэр провел переговоры по этому вопросу с послом Штатов Дэвидом Коэном.

Отправка этой техники для украинской армии задерживается из-за того, что правительства США и Украины должны заключить сделку о продаже военной техники. Переговоры между Киевом и Вашингтоном, как утверждается, еще продолжаются.

"Министр обороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе, вероятно, встретился с послом США в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить ускорить этот процесс", – говорится в материале.

Как сообщалось, Оттава объявила о намерении передать Киеву ЗРК NASAMS, который стоит более $300 млн, 10 января 2023 года. Согласно договоренностям, Канада возместит Штатам полную стоимость системы, а США заключат прямой контракт на поставку этого вооружения с Украиной.

Этот шаг позволил Канаде обойти требование о получении разрешения у США на реэкспорт системы NASAMS в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 января во время вражеской атаки дронами на Украину наши военные впервые применили систему FrankenSAM. Ей удалось сбить Shahed с расстояния в девять километров.

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