Карл фон Габсбург: Путин не хочет мира, он отрицает право Украины на существование

Российский диктатор Владимир Путин задумал установить новый мировой порядок и стремится к полному уничтожению украинского государства. Нужно прислушаться к тому, что говорит Путин и его пропагандисты, но не стоит считать, что если Россия захватит Украину, то ситуация в мире станет такой, как до 24 февраля 2022 года.

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Об этом сказал Карл фон Габсбург, президент Панъевропейского движения Австрии, внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I в своей традиционной "Речи о будущем Европы", передает Укринформ. Он призвал государства усилить военную помощь Украине.

Карл фон Габсбург посоветовал прислушаться к словам диктатора и его пропагандистов, но "не впадать в паралич страха и не прятать голову в песок".

"А уметь дать четкую оценку ситуации и набраться мужества взять на себя ответственность, в которой сейчас нуждается Европа, западный мир", – заявил он.

Путин не хочет мира и полностью переориентировал российскую экономику на военные рельсы. Это значит, что в Кремле рассчитывают на то, что война будет продолжаться долго.

"Он не считается со своим населением и сжигает его в жестоких пехотных атаках. Он четко говорит нам, что хочет нового мирового порядка. Он четко отрицал право Украины на существование еще до того, как напал на нее с целью уничтожения. Он и его пропагандисты четко и недвусмысленно говорят нам, что они видят, по крайней мере, восточную половину Европы – то, что когда-то было Восточным блоком – своей сферой влияния", – подчеркнул глава Панъевропейского движения Австрии.

По словам политика, если принять во внимание эти заявления из Москвы, то "становится понятным, почему ошибаются все те, кто считает, что каждая новая поставка оружия в Украину будет только продолжать страдания и приведет к еще большему количеству смертей".

"Все происходит наоборот. Чем быстрее мы поможем Украине своей поддержкой изгнать российскую армию уничтожения из страны, тем быстрее закончится война", – убежден Габсбург.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в Эстонии призвал Запад усилить поддержку Украины. Он подчеркнул, что Вооруженным силам Украины нужно больше снарядов и они пойдут вперед.