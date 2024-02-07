Карлсон, взявший интервью у Путина, попал в базу 'Миротворца'

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, приехавший в РФ для записи интервью с российским президентом Владимиром Путиным, внесен в базу "Миротворец". Основанием для включения стало его участие в информационной войне против Украины на стороне государства-агрессора.

Фамилию Карлсона с примерами его антиукраинских заявлений можно найти в базе "Миротворца". Впервые внимание создателей базы на себя он обратил еще в начале июня прошлого года, когда начал обвинять Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС.

Судя по "персональной страничке" Карлсона в базе "Миротворца", попал он туда за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "манипуляцию общественно значимой информацией".

Присутствие фамилии уволенного с телеканала Fox News пропагандиста в базе "Миротворца" заметили лишь после устроенной российскими СМИ шумихи по поводу приезда американца в Москву для интервьюирования Путина. Однако, судя по указанной на сайте информации, попал Карлсон туда еще 8 июня 2023 года – спустя два дня после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС.

В совершении этого ужасающего по масштабам разрушений и ущерба преступления Карлсон обвинил Украину.

"В июне 2023 года дебютировал на Twitter с 10-минутным видеороликом с записанном из дома и зачитанным по телесуфлёру монологом, в котором возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Украину, оскорблял украинского президента, ссылался на теории заговора об 11 сентября (теракт 11 сентября 2001 года в США. – Ред.) и Джеффри Эпштейне (американский миллиардер, неоднократно обвинявшийся в сексуальных преступлениях за связь с несовершеннолетними девушками. В 2019 году совершил самоубийство в тюрьме. – Ред.)", – отмечают в "Миротворце".

На стороне государства-агрессора в информационной войне этот экс-ведущий, которому прочат должность вице-президента в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, выступал и до подрыва Каховской ГЭС.

Еще в первый год полномасштабной агрессии РФ против Украины он пытался создать впечатление, что миру глубоко плевать на то, что будет с Украиной, а также тиражировал страшилки Кремля об "угрозе ядерной войны" и тезисы о том, что Украина не имеет даже призрачного шанса на победу на поле боя. Мол, "российская армия во много раз превосходит украинскую", у РФ есть ядерное оружие, а территории обеих стран разительно отличаются в размерах.

Среди излюбленных тезисов Карлсона – разглагольствования о том, что во вторжении России в Украину якобы виновны США и лично Байден, "угрожавшие" режиму в РФ, российской государственности и самому существованию этого гипертрофированного и крайне агрессивного политического образования на карте мира.

Напомним, о том, что трампист Такер Карлсон, поддакивающий России, прилетел в Москву, стало известно 4 февраля. Достаточно скоро пропагандист подтвердил подозрения о цели своего визита: Карлсон заявил о намерении взять интервью у Путина и у Зеленского.

Российские пропагандисты уже несколько дней не в себе от счастья от того факта, что в "великую Россию" приехал американец: главные пропагандистские госСМИ РФ за бюджетные деньги самозабвенно публикуют "новости" о том, что "Карлсона заметили на ВДНХ" или что пропагандистам удалось через стеклянную дверь сфотографировать его завтракающим в московском отеле.

Тем временем на родине Карлсона, в США, пресса далеко не столь к нему благосклонна. Так, к примеру, издание CNN опубликовало материал с констатацией, что Такер Карлсон уже выполняет указания Кремля.

Тем временем идеологический соратник Карлсона, миллиардер Илон Маск, так возмутился критикой подобной поездки, что призвал арестовать политиков и известных людей, которые считают недопустимым расхваливание главы государства-агрессора в разгар самой кровопролитной войны в Европе со времен Второй мировой.