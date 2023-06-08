Катастрофа впечатляющих масштабов: в сети показали, как сейчас выглядит Каховская ГЭС и затопленные села рядом. Видео

Российские террористические войска полностью уничтожили дамбу Каховской гидроэлектростанции. Такие действия россиян привели к масштабной техногенной катастрофе на юге Украины.

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Ужасающие масштабы теракта показали с высоты птичьего полета. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кадры показывают, что вода полностью поглотила остатки дамбы. На середине реки видна лишь часть машинного зала Каховской ГЭС.

Также на видео отчетливо можно разглядеть, к каким ужасающим последствиям привели террористические действия российских оккупантов – ближайшие населенные пункты практически полностью ушли под воду.

В Госпогранслужбе заверили, что страна-агрессор РФ обязательно понесет справедливую ответственность за все свои преступления против человечества.

"Так выглядит сейчас Каховская ГЭС и затопленные села рядом. Россия заплатит за свои преступления!" – говорится в сообщении.

Напомним, разрушение плотины Каховской ГЭС существенно изменило географию и топографию Херсонского участка фронта на юге Украины и заставило самих российских оккупантов отступать с некоторых позиций. Вражеские силы и захватнические власти реагируют на наводнение с большой степенью дезорганизации, чем усиливают ущерб гражданскому населению временно оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье после подрыва дамбы Каховской ГЭС началась паника среди самих российских военных. Большинство стали переодеваться в гражданскую одежду и скупать продукты по высоким ценам.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский крайне недоволен реакцией Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста на подрыв российскими войсками Каховской ГЭС. Он признался, что шокирован бездействием и слишком "дипломатичными" комментариями.

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