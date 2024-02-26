'Казалось, что все против меня': разведчик, который несколько суток прошел через минные поля, поделился воспоминаниями. Видео

Украинский разведчик, воин спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан" с позывным "Хохол" рассказал потрясающую историю выживания на фронте. Боец попал в перестрелку в тылу оккупантов на Купянском направлении, но сумел выбраться из окружения и добраться до своих через минные поля.

Для этого ему пришлось двое суток ползти без еды и воды. Удивительную историю стойкости воин рассказал в эфире сюжета "Мы - Украина".

"Хохол" отметил, что группа разведчиков выводила захваченных в плен российских оккупантов и натолкнулась на врага – началось сражение. Он дал команду побратимам отходить, а сам взял весь огонь врага на себя. Бойцу удалось выжить и выйти из окружения.

"Не мог ответить себе на вопрос "Почему ко мне не подошли?". А это было минное поле, усеянное "лепестками"", – объяснил разведчик.

"Ничего не ел и не пил по одной причине: ничего не было. Казалось, что все в процессе этого выхода было против меня. Я уже понимал, что мне остается недолго", – поделился Хохол.

Признался, что вскоре начались легкие галлюцинации – видел жену.

Однако военный признал, что какая-то часть удачи была на его стороне. В частности, считает, что помогла икона, которую нашел во время боев в Бахмуте, и теперь с ней не расстается.

Побратимы и жена считали разведчика погибшим, потому что шансов на жизнь в тех местах – ноль. Однако так называемым везением бойца были последствия его быстрых тактических решений.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназначенец подразделения "Артан" ГУР МО с позывным "Конан" оказался за бортом во время операции по освобождению "вышек Бойко" в Черном море. Он 14 часов боролся за свою жизнь, проплыв 20 километров против течения. Все это время "Конан" провел в открытом море в 130 километрах от берега.

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