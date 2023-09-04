'Каждая особенная, но все мощные': Зеленский посетил восемь боевых бригад ВСУ в Донецкой области. Видео

Глава украинского государства Владимир Зеленский в понедельник, 4 сентября, посетил на Донетчине боевые бригады, которые защищают Украину от оккупантов в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Президент пообщался с воинами восьми бригад.

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Фото и видео опубликовала пресс-служба Зеленского в Telegram. Он поблагодарил украинских военных за ежедневные результаты на фронте и отметил, что каждая бригада особенная, но все они мощные (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Президент отметил, что заслушал от командования важные доклады о ситуации на фронте, статусе выполнения боевых задач и уровне материально-технического обеспечения.

Вместе с командующим морской пехоты и ОТУ "Донецк" Юрием Содолем и первым заместителем министра обороны Александром Павлюком Зеленский посетил командные пункты 109-й отдельной бригады территориальной обороны, 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко, 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 37-й отдельной бригады морской пехоты, 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Они обсудили проблемные вопросы, необходимость усиливать поставки вооружений, повышать мотивацию бойцов и создать вспомогательную систему менеджмента для обеспечения бригад.

"Владимир Зеленский пообщался с командирами по проблемным вопросам, среди которых комбаты чаще всего упоминали все большую потребность в БПЛА и антидроновых средствах, недостаточное комплектование подразделений личным составом и нехватку отдельных типов боеприпасов", – сообщили в пресс-службе президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кто бы что ни говорил, но защитники нашего государства продвигаются вперед на фронте. Он назвал это самым главным.

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