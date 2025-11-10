"Каждое поражение – акт героизма": ВСУ показали, как дронами уничтожают оккупантов в Покровске. Видео

Украинские военные продолжают героически защищать Родину. Они методично уничтожают врага и его технику на самых горячих направлениях, в частности в Донецкой области.

На этот раз Вооруженные силы Украины показали, как дронами ликвидируют оккупантов в Покровске. Там отмечают, что каждое поражение – это акт героизма.

"Поражение на защите Покровска. Напомним: абсолютно каждое поражение, которое вы здесь видите – это акт героизма. Потому что ситуация в Покровске – действительно тяжелая и работать в таких условиях требует большой смелости и отдачи!" – отмечают военные.

По их словам, интенсивность боевых действий на направлении значительно возросла. Впрочем, пилоты 155 омбр продолжают постоянно выявлять и уничтожать вражеских штурмовиков.

"Работаем и в самом городе, и на его южных подступах. Это уже третья часть поражений с FPV за последние семь дней. И это – далеко не все результаты: интенсивность штурмов сейчас выше, чем когда-либо. и наши пилоты – тоже – уничтожают больше, чем когда-либо", – резюмировали ситуацию в бригаде.

Недавно Служба безопасности Украины показала уникальные кадры ликвидации оккупантов в Покровске. Это одно из самых горячих направлений фронта. Только за последний год обороны наши воины "отминусовали" там 9,5 тыс. человек живой силы противника.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты, взятые в плен бойцами бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины, рассказали о критических потерях среди своих подразделений под Покровском. По их словам, многие солдаты бегут, чтобы не идти на штурмы, а командиры угрожают "обнулить" тех, кто откажется выполнять приказы.

Как писал OBOZ.UA, в Покровске продолжается уничтожение российских оккупантов – глава государства Владимир Зеленский 5 ноября отметил спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которые системно и очень результативно ликвидируют захватчиков и их технику в самом городе и вокруг него.

