'Каждый день спасают жизнь всей Украины': Зеленский поблагодарил всех, кто держит позиции и уничтожает российские войска. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех защитников, кто держит позиции и уничтожает российские войска. По словам главы государства, они каждый день спасают жизнь всей Украины.

Об этом он рассказал в вечернем видеообращении в субботу, 14 октября. Соответствующее видео опубликовал офис президента.

Зеленский отметил, что в то время, когда террор расползается по миру, важно, чтобы мир давал максимально однозначный сигнал, что защита от террора нигде не ослабнет.

"Конечно, наши воины. На всех направлениях, где сейчас особенно горячо. Авдеевка, Марьинка, другие ключевые точки Донбасса. Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка. Старомайорское. Конечно, Купянское направление. Запорожская область – Орехов, Роботино, Вербовое, Новопрокоповка Спасибо всем, кто держит позиции, уничтожает российские войска. Каждый день этих битв - это жизнь. Жизнь, которая отдается ради нашего государства. И это жизнь всей Украины, которая спасается каждый день, каждую ночь каждым успешным боем. Это так важно! Слава вам, воины! Слава нашему народу! И благодарю всех в мире, кто нам помогает!" – сказал он.

Видео дня

Президент также подвел итоги этой недели, которую он назвал "неделей ПВО для Украины", что является ключевым приоритетом перед зимним сезоном. Он поблагодарит партнеров за новые решения о поддержке.

Зеленский отметил переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Одессе.

"Решение о дополнительных ракетах для "петриотов", поддержка наших наземных операций и морских экспортных коридоров. Есть и оборонный пакет, о котором было объявлено на "Рамштайне". Большое спасибо!" – сказал он.

Также глава государства рассказал о пакетах от Испании, пакетах от Британии, а также об общем оборонном пакете Чехии и наших друзьях из Дании.

Кроме дополнительных ракет для ПВО, по словам Зеленского, будут и новые пусковые установки, запасные части для уже используемых Украиной систем, а также артиллерия – прежде всего снаряды. Ожидается, что украинским защитникам передадут беспилотники и бронетехнику.

"Все лидеры, которые нам помогают, полностью информированы об актуальной ситуации на поле боя. Мир понимает, к чему готовится Россия и какие террористические ходы может планировать. Знаем и то, как отвечать оккупанту. И будем отвечать мощно", – сказал президент.

Он добавил, что перед заседанием "Рамштайна" в Брюсселе была хорошая, очень нужная встреча с министром обороны США Ллойдом Остином и новым главой американских военных генералом Чарльзом Брауном.

"Четкое подтверждение поддержки Украины, четкая готовность вместе усиливать наши действия и продолжать давить на оккупанта и осенью, и зимой. И, кстати, Соединенные Штаты на "Рамштайне" объявили о своем сопредседатели в коалиции F-16 вместе с Нидерландами и Данией. Важно решение, очень спасибо!" – отметил украинский лидер.

Кроме того, он рассказал о переговорах с правительством Бельгии, которые назвал "отличными". Он поблагодарил эту страну за присоединение к нашей коалиции F-16, за лидерство в использовании замороженных российских активов.

"Это действительно нужный шаг – именно Бельгия стала первой страной, которая направит Украине средства, сгенерированные российскими активами. Мы работаем с другими странами ЕС, всего мира, чтобы они использовали средства агрессора именно так, как это будет справедливо – в защиту от агрессии ", – отметил Зеленский.

Отдельно глава государства отметил конференцию по гуманитарному разминированию в Хорватии, которая состоялась на этой неделе.

"Почти треть нашей территории - под опасностью из-за мин, неразорвавшихся снарядов. Очевидно, что нужна глобальная поддержка очистки нашей земли от российских мин. И сейчас в Хорватии были участники конференции и именно по этой проблеме более 40 стран и международных организаций. Есть новые решения о поддержке в разминировании. Я благодарю каждую страну, которая присоединилась!" – резюмировал президент Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел рабочий день в Одессе, где проконтролировал систему защиты одесских портов от атак России. Защиту наших коридоров экспорта в Черном море он, в частности, обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.