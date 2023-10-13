'Украина – гарант продовольственной безопасности': Зеленский проконтролировал систему защиты одесских портов от атак России. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочий день в Одессе, где проконтролировал систему защиты одесских портов от России. Защиту наших коридоров экспорта в Черном море он, в частности, обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении в пятницу, 13 октября. Соответствующее видео опубликовал офис президента.

"Сегодня – рабочий день в нашем городе Одессе. Визит Марка Рютте, Премьер-министра Нидерландов, его команды. Наши переговоры. Есть решения по ракетам для "петриотов" – Нидерланды дают дополнительные ракеты. Мы сегодня обсудили с Марком и другие общие шаги для обороны Украины. Отдельное внимание – защите Одессы, всего нашего Юга – от дунайских портов до портов Большой Одессы. Обсудили защиту наших коридоров экспорта в Черном море", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что мир признает глобальную роль Украины, гаранта продовольственной безопасности. Поэтому партнеры четко поддерживают то, что мы должны сохранить и усиливать это значение.

Видео дня

По словам президента, от украинской силы напрямую зависит социальная стабильность многих стран.

Сегодня глава государства также заслушал доклады военных, чиновников по поводу нашей сочетаности с мировым рынком и защиты украинской акватории Черного моря.

В то же время Зеленский провел совещание по ситуации в Одесской области с руководителями правоохранительных органов, представителями областной власти, военным руководством.

"Ключевое – это, конечно, подготовка к зиме, защита энергетики, восстановление того, что было разрушено российскими ударами. Я благодарен всем, кто работает, чтобы наши люди были защищены. Пройти зиму и дать мощный ответ на российские удары по Одессе, и по Одесскому региону, по городам области и всей Украины – на это сейчас направлена работа всех в системе власти и наших дипломатов. Будет больше защиты нашему государству", – сказал он.

Кроме того, глава государства имел честь сегодня посетить наших восстанавливающихся после ранений воинов. Вместе с Марком Рютте они были у них, пообщались. И Зеленский отметил военных и помогающих им врачей государственными наградами.

Также прошла встреча с воспитанниками Военной академии в Одессе. Кроме того, сегодня из Одессы президент обратился к участникам встречи Объединенных экспедиционных сил, в которые входят Соединенное Королевство, Швеция, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия.

"Встреча состоялась на шведском острове Готланд, и это весомый сигнал, очень символическое место для разговора лидеров о безопасности Европы и долгосрочной надежной защите наших стран, наших людей. Если посмотреть на карту, то можно сразу понять, почему российские государственные пропагандисты призывали захватить этот остров Готланд – это контроль над всем регионом, и этот регион Россия тоже пытается дестабилизировать Когда я обращался в шведский парламент в 22-м году, в начале полномасштабной войны, я говорил именно об этом – насколько важно быть сильными всем в Европе, у всех частях континента, в каждой такой стратегической точке как Готланд, от которой зависит общая безопасность", – рассказал украинский лидер.

Зеленский также поблагодарил за сегодняшнее итоговое заявление встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил.

"Сильное заявление. Поддержка Украины. В частности, поддержка на пути в НАТО и четкое осуждение российской агрессии. И готовность помогать нам так, как нужно для победы в войне. Спасибо!" – сказал он.

Еще, как рассказал Зеленский, сегодня с Молдовой был подписан Протокол о совместном контроле на границе в пункте пропуска для железной дороги "Кучурган - Новосавицкая". Это еще один маршрут нашего экспорта, дополнительный транспортный коридор, точно усиливший весь наш регион.

"И хочу поблагодарить сегодня наших воинов – именно тех, которые защищают наше небо. В частности, на юге государства. Наши огневые группы. 13-й отдельный зенитный пулеметный батальон, 5-я бригада Нацгвардии и 14-я радиотехническая бригада. Спасибо вам, воины ! Слава всем, кто бьется ради Украины! Спасибо всем, кто помогает нам! Спасибо тебе, Марко, за визит и переговоры сегодня, за всю поддержку! И благодарю тебя, Одесса! Обязательно мы восстановим все, что разрушила Россия" , – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее 13 октября президент выступил перед участниками встречи Joint Expeditionary Force. В своей речи Зеленский объяснил, почему Россию нужно остановить. По словам главы государства, в настоящее время страны Европы и евроатлантического пространства получили уникальный шанс обеспечить геополитическую стабильность на континенте. Для этого Россия должна проиграть в войне против Украины.