'Каждый день задержки измеряется жизнями': Боррель призвал ЕС ускорить военную помощь Украине

Успехи украинских защитников на фронте зависят не только от их мужества, но и темпов поставок необходимого оружия. Поэтому необходимо ускорить доставку в Украину военной помощи.

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Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи европейских министров иностранных дел. Он также призвал я как можно быстрее проработать очередной финансовый транш из Европейского фонда мира.

"Успех и объем украинской обороны зависят не только от мужества военных Украины и ее народа, но и от темпов поставок боеприпасов и вооружения. Именно поэтому наша военная помощь должна продолжаться, увеличиваться и развиваться, включая поставки большего количества систем противовоздушной обороны. Это критически важно, поскольку может принести реальные изменения на поле боя", – сказал Боррель.

Он отметил, что каждый день задержки поставок измеряется жизнями украинцев. Боррель призвал государства ЕС принять участие в совместных закупках оружия для Украины.

"Дело не в деньгах, а в погибающих или раненых людях. Я призвал всех министров ускорить доставку и участвовать в совместном заказе боеприпасов для Украины, а также завершить работу над следующим траншем из Европейского фонда мира", - подчеркнул высокий представитель ЕС. .

Боррель отметил, что в рамках Военной вспомогательной миссии ЕС (EUMAM-Ukraine) уже прошли подготовку 15 тысяч украинских военнослужащих, планируется подготовить столько же до конца года.

По блокированию Венгрией очередного транша финансирования для Украины из Европейского фонда мира и требования Будапешта снять украинские санкции с ОТР-банка Боррель отметил, что решение этого вопроса требует "внутренних разговоров" среди стран ЕС.

"Двусторонние или многосторонние контакты – мы должны сделать все возможное, чтобы принять и доставить следующий пакет военной помощи Украине. Если одна страна-член НАТО испытывает трудности, должны обсудить, что делать. Моя роль – говорить со всеми для поиска решений. До сих пор мы были в состоянии найти решение по всем траншам военной помощи. Я убежден, что будем способны и дальше. Нужны обсуждения среди нас", – отметил высокий представитель ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Боррель заявил, что тренировка украинских пилотов на F-16 уже началась и предположил, что боевые самолеты Украина получит вскоре.

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