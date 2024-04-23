'Каждый месяц больше украинского оружия': Зеленский рассказал, сколько работников задействовано в украинском ОПК

В работе оборонно-промышленного комплекса Украины задействовано по меньшей мере 300 тысяч работников и работниц. Столько людей работает на тех предприятиях, непосредственно относящихся к сфере ОПК.

Об этом в своем вечернем обращении во вторник, 23 апреля, сказал президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил каждого и каждую, кто работает на оборонных производствах нашего государства.

Каждый день сотни компаний делают так, чтобы сила Украины росла, производя для наших воинов артиллерию, ракеты, дроны, технику, амуницию, системы РЭБ и софт для обороны.

"Благодарю всех, чей вклад помогает Украине бороться. Спасибо и каждой компании, которая сотрудничает с ними и помогает. Спасибо всем партнерам, которые помогают и реализуют договоренности о совместных оборонных проектах", – сказал гарант.

Он отметил, что украинское производство должно ежемесячно все более ощутимо дополнять поставки оружия от партнеров. "Именно такую цель мы ставим: каждый месяц – больше украинского оружия", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины с профессиональным праздником. К этому производству привлечены почти 300 тысяч человек.

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