'Каждый строил планы на будущее': на фронте погибли два металлурга из Запорожья. Фото

В боях против российских оккупантов на фронте в Украине погибли два сотрудника Запорожского завода ферросплавов, военнослужащие Сергей Давыдцев и Валерий Митрофанов. Оба в гражданской жизни работали горновыми в плавильном цехе №1 Запорожского завода ферросплавов.

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Трагическое известие сообщили в Facebook АО "Запорожский Завод Ферросплавов". Там отметили, что узнали о гибели своих бойцов с большой задержкой – их нет в живых уже полгода.

Валерий Митрофанов

Герой стал в ряды ВСУ в 17 августа 2022 года. Он был стрелком в десантно-штурмовых войсках, воевал на самых сложных направлениях. Жизнь Митрофанова оборвалась в бою 25 августа 2023 во время минометного обстрела в пгт. Белогоровка Северодонецкого района Луганской области.

В последний путь бойца провели 12 января 2024 года.

Сергей Давидцев

Боец встал на защиту Украины 8 февраля 2023 года. Служил гранатометчиком стрелкового батальона.

"В боях на самом сложном направлении наш воин проявил свою несгибаемость и закаленность. Становился одним целым со своим оружием, четко выполнял задачи и был надежной опорой сослуживцам", – отметили на заводе ферросплавов.

Свой последний бой Герой принял 22 июля 2023 года в районе села Клищииевка Донецкой области. Проститься с ним смогли только в декабре.

В сообщении отметили, что оба воина были настоящими металлургами – крепкими духом людьми.

"Каждый из них строил планы на будущее, однако широкомасштабное вторжение врага заставило их надеть военную форму, взять в руки оружие и стать на защиту родной земли", – говорится в сообщении.

На заводе выразили искренние соболезнования родным и близким погибших Героев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 января в Киевской области простятся с военным Александром Червяком. Защитник Украины служил водителем боевой машины в Днепропетровской области.

– В боях на Харьковщине погиб воин из Винницкой области Александр Олейник. На защиту Украины он стал задолго до полномасштабного вторжения России: мужчина был участником АТО/ООС.