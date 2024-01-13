Противостоял врагу с самого начала войны: на фронте погиб защитник из Винницкой области

В бою с российскими оккупантами в Харьковской области погиб воин из Винницкой области Александр Олейник. На защиту Украины он стал задолго до полномасштабного вторжения России: мужчина был участником АТО/ООС.

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11 января под Бологовкой Купянского района Александр принял свое последнее сражение. Трагическое известие сообщает Ильинецкая городская территориальная громада.

Там рассказали, что житель села Красненькое Александр Олейник пал в бою с врагом 11 января 2024 года: вместе с побратимами он оборонял населенный пункт Бологовка Купянского района Харьковской области.

"Александр мужественно противостоял врагу с самого начала российско-украинской войны. Был участником АТО/ООС, имел боевой опыт. Вместе с побратимами давал достойный отпор противнику, крепко держа оборону и прогоняя врага с родной земли. К сожалению, его земная борьба за свободную Украину закончилась", – отметили в Ильинецкой громаде.

Летом Александр Олейник мог бы отмечать день рождения, однако теперь ему навсегда останется 37 лет.

"Выражаем искренние соболезнования матери Олейник Наталии Михайловне, сестре, родным, близким. Ваша потеря – это невыразимое горе и мы, всем миром, вместе с вами переживаем это тяжелое время. Пусть Господняя поддержка и воспоминания об Александре, как мужественном Воине и преданном Сыне Украины , помогут вам справиться с этой болью. Земной поклон, вечная и светлая память Воину-Защитнику Александру Олейнику… Покойся с миром!" – отметили в Ильинецкой громаде.

Там пообещали дополнительно сообщить о дне, когда Виннитчина будет встречать тело Героя, возвращающегося домой на щите, а также о дате и времени похорон.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб защитник из Черкасской области, воевавший против оккупантов с весны 2022 года. Старший сержант Сергей Сиваченко свой последний бой принял 15 декабря 2023 года на Купянском направлении, однако известили о потере только на днях.

Также сообщалось, что в боях у Вербового погиб нацгвардеец из Винницкой области. Валентин Спивак подписал контракт с Нацгвардией за два месяца до начала полномасштабного вторжения РФ.