Каждый винтик имеет значение: в ВСУ показали тренировки снайперов. Фото

Украинские военные провели очередные учения. На этот раз это были тренировки снайперов, где "каждый винтик имеет значение".

Фото учений показали в Генеральном штабе ВСУ. Там отмечают, что внимательность к деталям и постоянная практика – основа любого дела.

"Каждый винтик, каждая настройка имеет значение, когда речь идет о точности и результате. Тренировки помогают отработать сосредоточенность, дисциплину и уверенность в собственных силах. Именно они приближают нас к общей цели", – говорится в сообщении.

В тренировках принимали участие:

– 122 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ.

– Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины.

– Силы территориальной обороны ВСУ.

Напомним, что в четверг, 11 сентября, на Волыни днем произошло чрезвычайное происшествие. На дом в селе Копылье во время учений с истребителя упал боеприпас и разрушил его. Пострадавших нет.

Ранее стало известно о том, что на полигоне "Новая Демба – Липа" в Польше возводят учебные объекты для польских и украинских военных. Строительством занимается Польша вместе с Норвегией в рамках взаимодействия НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах ВСУ обратились к гражданам с важным напоминанием о том, что кадры пролетов нашей боевой авиации, опубликованные в соцсетях, могут существенно облегчить работу противнику. Украинцев призвали не помогать оккупантам охотиться на наших пилотов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!