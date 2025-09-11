На Волыни ракета с истребителя упала на жилой дом: все обстоятельства инцидента. Видео

В четверг, 11 сентября, на Волыни произошло чрезвычайное происшествие. В селе на дом в селе Копылье с истребителя упал боеприпас и разрушил его. Пострадавших нет.

Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что инцидент произошел в результате военных учений ВСУ.

Как говорят источники телеканала "Аверс", в разрушенном жилом доме проживают родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. К счастью, людей там на тот момент не было.

Жители села подтверждают взрыв и говорят, что ракета якобы случайно упала с украинского самолета.

В ГБР рассказали, что начали расследование по факту падения авиационного боеприпаса с украинского истребителя на территории села Копылье. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР. Продолжается досудебное расследование по ч.2 ст.416 УКУ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним").

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июля на Волыни разбился истребитель Mirage-2000. Тогда, к счастью, пилот успешно катапультировался и никто не пострадал. Он доложил, что причиной аварии стал отказ авиационной техники.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ обратились к гражданам с важным напоминанием о том, что кадры пролетов нашей боевой авиации, опубликованные в соцсетях, могут существенно облегчить работу противнику. Украинцев призвали не помогать оккупантам охотиться на наших пилотов.

