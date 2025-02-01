Каждый вылет – риск: в 39-й бригаде тактической авиации показали работу украинских Су-27. Видео

Каждый боевой вылет для украинских пилотов – это риск. Однако их работа очень облегчает выполнение задач побратимам на земле.

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Работа по врагу с помощью авиации приближают установление мира и свободы в Украине. Кадры боевого вылета пилота на Су-27 показали в 39-й бригаде тактической авиации.

"За кулисами боевой работы – отвага, точность и самоотверженность. Каждый вылет – это риск, каждое действие – борьба за мир и свободу. Эти кадры показывают лишь часть того, через что проходят наши герои, чтобы защитить нас и нашу страну", – отмечено. в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах, снятых в кабине Су-27, зафиксировано, как самолет наносит удары по вражеским позициям.

39-я бригада тактической авиации ( 39 БрТА, в/ч А1435 ) - военное формирование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Бригада имеет на вооружении истребители Су-27. Постоянным местом дислокации подразделения является авиабаза на Житомирщине.

24 августа 2022 года бригада отмечена почетным знаком "За мужество и отвагу".

На вооружении 35 БрТА – советские тяжелые многоцелевые истребители четвёртого поколения Су-27. Созданный во времена СССР, этот самолет разрабатывался как "конкурент" американских и западных аналогов. Работа над созданием СУ-27 длилась более 10 лет, первый полет совершил в мае 1977-го.

Су-27 имеет более 25 модификаций, созданных как при Советском Союзе, так и после его распада. К украинским модернизациям самолета относятся:Су-27УБ1М, Су-27УП1М, Су-27С1М, Су-27С; Су-27П1М.

Самолет имеет 10 подвесных точек для разнообразного оружия, в том числе ракет класса воздух-воздух, бомб и противокорабельных ракет.

Истребитель имеет некоторые особенности, которые отличают от других самолетов. Так, Су-27 считается очень маневровым самолетом: способность к сложным маневрам и резким поворотам позволяет ему избегать вражеских атак и защищать свою территорию.

Кроме того, истребитель имеет большую дальность полета и может работать на больших высотах. Его максимальная скорость – 2500 км/ч, а максимальная дальность полета – 3530 км. Это позволяет Су-27 работать вдали от места базирования и перехватывать самолеты врага.

Также Су-27 обладает достаточно эффективной системой защиты от электронной борьбы, что позволяет истребителю работать в сложных условиях, где вражеская электронная борьба может помешать работе электронных систем самолета.

Напомним, в начале января стало известно, что украинский пилот F-16 за один боевой вылет уничтожил шесть крылатых ракет противника и установил рекорд. Это произошло во время массированной воздушной атаки РФ 13 декабря 2024 года.

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