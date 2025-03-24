Каждый запуск – российская рулетка: оккупанты на Херсонщине жалуются, что их дроны самовольно детонируют – 'Атеш'

Военнослужащие армии РФ, базирующиеся н временно оккупированной части Херсонщины, столкнулись с массовым браком их беспилотников. Российские БПЛА теряют связь в полете или взрываются еще во время взлета.

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Последние инциденты уже привели к "300-м". Об этом сообщает военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш".

О массовом браке в новых российских дронах рассказали агенты движения, проникшие в ряды 80-й и 61-й бригад ВС РФ. По их словам, оккупанты жалуются, что их дроны часто теряют связь с оператором, а также произвольно детонируют.

"Известны случаи ранения двух операторов БПЛА из-за самопроизвольной детонации", – говорится в сообщении.

Агенты также отметили, что в последнее время поставки врагом FPV-дронов, в том числе оптоволоконных, на указанный участок резко увеличились. Однако, вероятно, в цепочку поставок вмешались "неравнодушные люди".

"И теперь каждый запуск для врага превращается в русскую рулетку", – подчеркнули в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ рассказали, что оккупанты активно используют беспилотные системы на Торецком направлении фронта. В частности, враг применяет FPV-дроны, пытаясь нанести удары по украинским позициям.

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