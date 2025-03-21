Оккупанты максимально применяют беспилотные системы на Торецком направлении: военный рассказал о ситуации

На Торецком направлении российские войска активно используют беспилотные системы, в частности для поражения позиций Сил обороны Украины. Артиллерия в этом районе играет менее значительную роль, ведь раньше враг практически все уничтожил управляемыми авиабомбами.

Видео дня

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона. По его словам, оккупанты применяют FPV-дроны, пытаясь нанести удары по украинским военным.

"Там уже давно было все уничтожено с помощью КАБов, и артиллерия там не такую активную роль играет. Больше идет охота зеркально: что мы на врага охотимся с применением FPV-дронов, беспилотной составляющей, так же и враг пытается применять максимально беспилотные системы для поражения позиций Сил обороны", – пояснил военный.

Запорожец отметил, что за прошедшие сутки на Торецком направлении произошло 28 боевых столкновений, из них 18 – непосредственно в городе. Также враг совершил 17 авиаударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы.

"Ожидали сегодня штурмовые действия именно на Торецком направлении, ведь враг активно совершал и артиллерийские обстрелы, а также с применением тактической авиации", – отметил спикер ОТГ "Луганск". По его словам, утром ощутимой эскалации не произошло.

По данным Генерального штаба ВСУ, враг продолжает совершать штурмовые атаки, в том числе в районах населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.

Как сообщал OBOZ.UA, в Торецке Донецкой области продолжаются городские бои с российскими оккупантами. Что украинские военные, что россияне пытаются удержать и отбить отдельные дома и улицы, поэтому четкой линии столкновения в городе нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!