Казнили в Буче 17 гражданских: в ГУР учитывали данные пяти военных преступников из РФ

Следователи Национальной полиции Украины при содействии Главного управления разведки Министерства обороныУкраины объявили подозрение пятерым военным армии страны-террористки России за убийства и пытки гражданских в Буче в 2022 году. Оккупанты причастны к казни 17 мирных жителей города, угрозам населению и попыткам скрыть преступления.

В ГУР МОУ обнародовали имена и персональные данные оккупантов из 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии. Подозрения в военных преступлениях объявлены лейтенанту Юрию Ким, рядовому Евгению Мешалкину, старшему сержанту Анатолию Павлову, старшему сержанту Шамилю Гасангулиеву и старшему солдату Павлу Кретинину.

По данным расследования, вышеперечисленные оккупанты участвовали в убийствах и пытках гражданского населения. Во время оккупации города военные преступники заходили во дворы, выгоняли людей на улицу и убивали прямо возле домов, некоторых пытали перед казнью. Также они пытались скрыть собственные преступления, сжигая тела убитых и угрожали мирным жителям.

Что известно об оккупантах

Юрий Ким

Родился 3 июля 1997 года в поселке Мосрентген, Московской области. В оккупационном войске имеет звание лейтенанта. Служит в должности командира взвода 4-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонно-тактической группы. По информации украинских разведчиков, проживает в городе Балашиха Московской области.

Евгений Мешалкин

Рядовой, стрелок-оператор 2-й БТГР родился 11 сентября 2001 года в городе Заводоуковск, Тюменской области РФ. В настоящее время проживает в городе Ялуторовск, Тюменской области.

Анатолий Павлов

Старший сержант родился 31 июля 1990 года в приселке Челкумаги, в Республике Чувашия. Служит командиром орудия 2-й самоходно-артиллерийской батареи 2-й БТГР. Проживает в Пскове.

Шамиль Гасангулиев

Старший сержант, командир отделения – командир боевой машины 4-й ДШР 2-й БТГР родился в Пскове, где и проживает.

Павел Кретинин

Старший солдат родился 29 декабря 1985 года в селе Талов, Воронежской области. В оккупационной армии служит заместителем командира взвода – командиром отделения 2-й БТГР. Живет в Пскове.

Всем пятерым следователи объявили подозрения в нарушении законов и обычаев войны, связанном с умышленными убийствами гражданских лиц (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В Украине будут судить еще одного российского военного, который причастен к военным преступлениям в Буче Киевской области. Оккупант расстрелял женщину и ранил мужчину.

Основянский районный суд г. Харькова вынес приговор российскому военнослужащему по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, совершенного группой лиц. На момент совершения преступления Артем Куликов (позывной "Дух") занимал должность стрелка 23-й мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии ВС РФ.

