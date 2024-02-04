Кэмерон: хватит говорить, что время не играет в пользу Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных политиков прекратить говорить о патовой ситуации на фронте в Украине. Он напомнил, что экономика Британии в 25 раз больше российской, поэтому партнеры способны перехватить инициативу на поле боя.

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Об этом сообщило издание The Sunday Times. Британский министр подчеркнул: достаточно разговоров о том, что время играет не в пользу нашего государства.

"Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне президента РФ Владимира Путина", – убежден политик.

Он отметил, что РФ потерпела стратегическое поражение, когда развязала полномасштабную войну против Украины. Кэмерон планирует донести эту точку зрения до экс-президента США Дональда Трампа, если тот снова возглавит страну по результатам прошедших осенью 2024 года выборов.

Также министр отметил, что отношения с Трампом на личном уровне придется выстраивать совсем по-другому, чем с Джо Байденом, однако у их стран давно сложилось сотрудничество и общие ценности.

Напомним, группа из 13 депутатов парламента Великобритании и пяти пэров призвала министра иностранных дел Дэвида Кэмерона признать РФ государством – спонсором терроризма. По их мнению, это в частности откроет путь к конфискации замороженных Лондоном российских активов. Инициаторы документа заявили, что шокированы действиями России, а средства могут быть использованы для восстановления Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Британский посол в Украине Мартин Гаррис сообщил, что Великобритания готова к тому, что ее оружие в руках Сил обороны Украины будет частью поражения РФ в войне. После того, как Киев и Лондон подписали договор безопасности, оборонная поддержка нашей страны – не только политика, но и обязанность Британии.

– Министр обороны Британии Грант Шаппс призвал Европу активизироваться и предоставить большее финансирование и вооружение Украине. Страны должны обеспечить Киеву возможность защищаться.

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