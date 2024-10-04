Киберкорпус ГУР атаковал ресурсы поставщиков российской армии: появились подробности

Киберкорпус ГУР атаковал ресурсы поставщиков армии РФ. Киберспециалисты сконцентрировались на ряде российских ресурсов, имеющих отношение к поставке оккупационной армии или отслеживанию перемещения людей в РФ.

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Об этом OBOZ.UA сообщили источники в ГУР. Среди полученных данных – информация о патентах, военнослужащих РФ, бронирующих жилье в России и информация о поставках военного снаряжения и униформы в российскую армию.

По словам источника, специалистам военной разведки удалось получить доступ к данным ресурса okrug.ru о поставщиках военного снаряжения и униформы для МО РФ, в частности для военно-космических сил, сухопутных войск и военно-морского флота.

Также киберспециалисты ГУР атаковали ресурс vashhotel.ru. Они получили доступ к данным пользователей, в частности, военнослужащих РФ, которые бронируют жилье на территории России.

Собеседник OBOZ.UA добавил, что среди других был поражен и ресурс Gostpatent.ru, который содержит базу данных зарегистрированных патентов и может представлять интерес для военной разведки.

"Все указанные ресурсы осуществляют деятельность в интересах государства-агрессора и способствуют оккупационной армии РФ. Наряду с этим в результате киберудара на атакуемых ресурсах появилось изображение совы над обезвреженным агрессором", – утверждает источник.

Напомним, ранее стало известно, что киберкорпус ГУР атаковал российский финсектор: под удар попали крупные банки "Альфа-банк" и "Открытие", а также "Ростелеком". Пользователи их услуг жаловались на недоступные сервисы и ошибки.

Известно о глобальном сбое в системе скорых платежей; прекратили работу мобильные приложения банков и онлайн-банкинг, внутренние сервисы банков также не работали.