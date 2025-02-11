Киберспециалисты ВСУ и ГУР осуществили масштабную кибероперацию против топливно-энергетического сектора РФ: что известно о последствиях

Киберспециалисты Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины в конце прошлой недели, а именно 7 и 8 февраля провели масштабную кибероперацию против главного подрядчика газового монополиста страны-агрессора "Газпрома". Под атакой специалистов оказались компания "Газстройпром" и группа дочерних предприятий, занятых в обслуживании нефтегазовой инфраструктуры РФ.

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Всего под кибератаку попали 23 предприятия врага. Причем, как сообщили OBOZ.UA собственные источники в ГУР, атака была организована благодаря "сливу", который устроил один из руководителей российского холдинга.

В частности, российское чиновник предоставил Силам обороны Украины доступ к нескольким ключевым серверам. "Дырявая" система кибербезопасности российского производства значительно облегчила работу украинским специалистам.

Среди "сломанных" компаний врага АО "Газстройпром", ПАО "Газпром автоматизация", ООО "ГСП-Комплектация", ООО "Инфосервис регион", ООО "Вектор Восток" и т.д. В результате успешных действий киберспециалистов ВСУ и ГУР выведено из строя более 120 физических серверов-гипервизоров врага, на которых было размещено более 1500 виртуальных машин. Это позволило уничтожить файловые хранилища с документацией общим объемом более двух миллионов гигабайт.

В общей сложности операция вывела из строя более 10 тысяч компьютеров работников 23 указанных компаний "Газпрома", также была остановлена работа всех систем и сервисов.

В ГУР считают, что понесенный врагом большой ущерб может достигать нескольких миллиардов рублей.

Как нас заверили киберспециалисты, это не последняя успешно уничтоженная масштабная цель в киберпространстве врага, и "кибервойна будет набирать обороты и наносить существенный вред агрессору".

Как сообщал OBOZ.UA, это не первая атака структур "Газпрома". Последний раз Украина успешно атаковала в сети российского монополиста в январе текущего года, посвятил атаку памяти Героев боя под Крутами.

Также киберспециалисты ГУР устроили масштабный интернет-сбой в России, в результате этого многие россияне остались без связи и интернета от компании "Мегафон", участвующей в обеспечении российской агрессии против Украины.

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