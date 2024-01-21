Рекордное количество российских авиаударов с участием самолётов, беспилотников и ракет против Украины в течение новогоднего периода подчеркнуло трудности Киева с усилением средств радиоэлектронной борьбы, направленных на блокирование и отвод вражеских беспилотников и управляемых ракет. Москва пока сохраняет конкурентное преимущество, поскольку она сосредоточилась на этих возможностях ещё до начала полномасштабного вторжения в Украину почти два года назад.

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Это подтверждается трёхуровневыми атаками, которые также были совершены на украинскую коммуникационную инфраструктуру, "странные атаки на "Киевстар" – главный оператор мобильной связи Украины с 50% рынка и 24 миллионами пользователей, что составляет более половины населения страны.Существует огромное недоразумение среди западных аналитиков, они считают, что Россия может остановиться и что Путина можно "убедить", "утихомирить", "обмануть" или "усыпить".

Реально, действия московских сил в Украине являются моделью тотальной войны, применимой к любой глобальной ситуации. Массированные многочасовые комбинированные атаки беспилотниками и разными типами ракет являются тактикой устрашения гражданского населения и направлены на истощение противовоздушной обороны Украины. Последние всё более изощрённые атаки России свидетельствуют об усовершенствовании концепции "войны нового поколения".

Она многомерна и объединяет военную, технологическую, информационную, дипломатическую, экономическую, культурную и другие сферы для достижения стратегических целей. "Кроме "открытого" вмешательства отмечается активное использование различных методов асимметричного влияния против Украины, начиная от попыток политического давления, коррупции чиновников, запугивания мирного населения, желания изолировать страну на дипломатическом уровне и блокады вдоль границ.

Всё это на фоне глобализации российской пропаганды, демонизирующей Киев и работающей на уменьшение его международной поддержки. "Новая война" против Украины застала врасплох Запад, которому следует подумать не только о производстве современного оружия и оснащении им своих армий, но и об обеспечении надёжности критической инфраструктуры от возможных атак России, методология которых изменена.Кибератаки в Украине осуществлялись по меньшей мере в три этапа. Незадолго до начала войны извне произошли массовые хакерские атаки на украинские государственные структуры и ведущие компании. Они прошли с 13 по 16 февраля 2022 года. Ещё одна масштабная атака была осуществлена 23 февраля, накануне вторжения в Украину. В 2023 году участились кибер вторжения в украинскую национальную энергосистему.

Главной отличительной особенностью таких операций стала их синхронизация с ракетными и беспилотными ударами по украинским энергетическим объектам, особенно зимой. До войны Украину атаковали только отдельные хакерские группы. После начала широкомасштабного вторжения, российских хакеров координирует единый центр. Россия инвестирует сотни миллионов долларов в кибератаки, а также в пропаганду, постоянно усовершенствуя методы и процедуры.

После двух лет войны мы имеем дело со "странными атаками" на критическую инфраструктуру, которые, кроме всего прочего, совершаются изнутри.12 декабря 2023 г. в сети главного украинского мобильного оператора "Киевстар" произошла масштабная техническая блокада: мобильная связь и Интернет были парализованы, затронуты все системы, связанные с оператором. Подозрения сразу пало на Россию. На первый взгляд, атака напоминала атаку на украинскую критическую инфраструктуру зимой 2023 года.

Однако в этот раз ситуация не ограничилась связью, а распространилась на всё оборудование, использующее мобильную сеть оператора. К примеру, в нескольких городах Украины перестали работать банкоматы и платежные терминалы. В связи с нарушением работы услуг "Киевстар" во Львове вручную подключали линии уличного освещения. Компании пришлось признать и сообщить, что она стала жертвой одной из самых больших хакерских атак за всю историю, подчеркнув, однако, что личные данные абонентов не были скомпрометированы. Но это ещё не всё, потому что в одном из сбитых украинцами российских беспилотников-камикадзе "Шахед" нашли SIM-карту оператора "Киевстар", позволяющую российским военным использовать мобильную сеть "Киевстар" для отслеживания маршрута дрона и изменения координат его полета.

Карта была активирована одновременно с несколькими другими от Киевстара на временно оккупированных территориях Украины. Спецслужбы Украины начали расследовать необычное использование оператора. Поскольку наступал переломный момент, у российской разведки сдали нервы и она решила уничтожить следы пребывания своего агента в лоне Киевстара. Россия много лет "насыщала" украинские институции и главные компании страны своими агентами.

Этот прецедент свидетельствует о растущей угрозе для Европы: в условиях полномасштабной войны с Украиной Россия прилагает усилия по созданию позиций в информационных и телекоммуникационных компаниях стран Европы с последующим кадровым и технологическим проникновением в их инфраструктуру. Таким образом, российские спецслужбы получают доступ к интересующей их информации, а также создают благоприятные условия для осуществления разного рода диверсий, хакерских атак, промышленного шпионажа с сопутствующим экономическим и политическим ущербом для Запада.

Это классическая гибридная угроза, которую Россия применяет для ослабления Европы. В свою очередь, российский бизнес сознательный соучастник таких преступлений: покупая активы в иностранных компаниях по аналогии с "Киевстаром", частью акций которого владел российский олигарх Фридман, он создаёт позиции для дальнейшего проникновения российских спецслужб и их агентов. При сложившихся обстоятельствах, Запад должен отказаться от каких-либо контактов и сотрудничества с российским бизнесом, учитывая его очевидную токсичность. Также западным телекоммуникационным и технологическим компаниям целесообразно отказаться от российских активов, представляющих угрозу их национальной безопасности.