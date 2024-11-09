'Киев должен сосредоточиться на мире': соратник Трампа назвал 'нереалистичным' возвращение Крыма под контроль Украины

Бывший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы предоставить Киеву возможности вернуть территории, оккупированные Россией. Приоритетом Штатов является "прекращение убийств".

Видео дня

Об этом Ланза, работавший над президентской кампанией Трампа в 2024 году, сказал BBC. По его словам, новая американская администрация попросит президента Украины Владимира Зеленского предоставить его версию "реалистичного видения мира".

"И если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет: "ну, мир у нас может быть только в том случае, если у нас будет Крым", он покажет нам, что он несерьезен", – сказал Ланза.

ВВС пишет, что экс-советник Трампа не упоминал районы на востоке Украины, но сказал, что возвращение Крыма из-под контроля России нереалистично и "не является целью Соединенных Штатов".

"Когда Зеленский говорит, что мы прекратим эти боевые действия, что мир наступит только после возвращения Крыма, у нас есть новости для президента Зеленского: Крыма больше нет. И если это ваш приоритет – вернуть Крым и заставить американских солдат бороться за возвращение Крыма, вы сами по себе", – сказал он в программе BBC World Service Weekend.

Ланза подчеркнул, что приоритетом США является "мир и прекращение убийств".

Представитель переходной команды Трампа, которая готовит новую администрацию к власти, заявил, что Ланза был "подрядчиком кампании", но он "не работает на президента Трампа и не говорит от его имени". Таким образом представитель республиканца дистанцировал его от заявлений бывшего советника.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СМИ пишут, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может предложить создать 1200-километровую буферную зону, которую будут обеспечивать европейские и британские войска, чтобы разделить российскую и украинскую армии в рамках плана остановки российско-украинской войны. Этот план — один из нескольких рассматриваемых Трампом.

– В России заявили о готовности рассмотреть предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. В Кремле подчеркнули, что мирный план не должен предусматривать поражения РФ, и что простых решений в этом вопросе не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!