Украина предложила России провести на этой неделе очередную встречу, которая должна стать продолжением переговорного процесса в Стамбуле. Президент Зеленский заявил о необходимости достичь прекращения огня, а также провести встречу на уровне лидеров для обеспечения прочного мира. Киев готов к диалогу.

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А к чему готова Москва? Москва готова продолжать убивать. В минувшие выходные глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил, что Россия наращивает производство ударных дронов и стремится запускать до двух тысяч БПЛА одновременно.

Одного желания Киева договариваться — недостаточно. Путину можно противостоять только силой: предоставив Украине системы ПВО и возможности наносить удары по глубокому тылу РФ. Иначе, опираясь на производственные мощности Китая, Москва будет водить за нос весь цивилизованный мир ещё месяцы, а то и годы.