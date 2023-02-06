Киев получил разведданные о новом наступлении РФ, это может произойти в течение 10 дней – Financial Times

Вооруженные силы Украины готовятся к новому крупномасштабному наступлению войск страны-агрессора России. Кровавые власти Кремля будут пытаться вернуть первенство на поле боя и захватить остальную часть Донбасса. Массированная атака может произойти в течение 10 дней.

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Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что представитель военной разведки Украины Андрей Черняк заявил, что Киев получил надежную информацию о намерениях России начать атаку в течение 10 дней. Глава РФ Владимир Путин, по его словам, хочет захватить весь Донецк и Луганск к марту 2023 года.

"Мы наблюдаем, как российские оккупационные силы передислоцируют на восток дополнительные ударные группы, части, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ к марту захватить все территории Донецкой и Луганской областей", – сказал Черняк.

Кроме того, фиксируется значительное наращивание российских сил на востоке и юго-востоке страны.

"Российские оккупационные силы на этой неделе бросили все силы на прорыв нашей обороны и окружение Бахмута, а также развернули мощное наступление на лиманском направлении. Но благодаря стойкости наших солдат это им не удалось", – приводятся слова заместителя министра обороны Анны Маляр.

Также СМИ пишет, что аналитики считают вероятным местом для новой российской атаки западную часть Луганской области в районе Кременной и Лимана.

Россия, по их словам, собирает там войска уже несколько недель. Также Москва наращивает ресурсы на юге Донецкой области и перебрасывает дополнительные силы на окраины оккупированного Мариуполя.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что власти ожидают новое наступление на Донбассе и в южных районах страны уже в конце этого месяца. То есть, в преддверии годовщины начала российской войны в нашей стране.

"Конечно, мы ожидаем возможных наступлений со стороны русских... им нравится символизм", – цитирует издание Резникова.

В то же время, чиновник подчеркнул, что современная военная техника к тому времени не поступит в Украину. Однако, по его словам, страна накопила ресурсы и резервы, которыми можно дать отпор.

В то же время, Резников не исключил новой попытки России захватить столицу Украины Киев. Однако заявил, что эти планы не увенчаются успехом.

По его словам, Украина пока не видит, чтобы РФ формировала крупные ударные группы из Беларуси на севере или северо-востоке Харьковской области.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, что в Украине воюют 326 тысяч оккупантов. Причем около половины из них мобилизовали прошлой осенью. Эти захватчики прошли обучение, что сделало их потенциально более эффективными войсками, чем новобранцы, которых немедленно бросили в бой в качестве пушечного мяса.

Так в кругах ВСУ предполагают, что новая атака будет проходить с помощью элитных подразделений.

"Мы должны быть серьезными. Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили части ВДВ и морской пехоты. Это не водители автобусов и школьные учителя", – предупредили военные советники.

Также FT привело слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина вступает во время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил, чтобы сломать нашу оборону.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный аналитик Топ Купер считает, что новое наступление оккупационной российской армии на Украину, уже началось, в частности на востоке. Украинские топ-чиновники уже некоторое время предупреждают, что Россия готовится к новым атакам и они якобы могут начаться к 24 февраля – годовщине полномасштабного вторжения.

Также OBOZREVATEL писал, что военный эксперт Михаил Самусь считает, что в настоящее время у армии государства-агрессора России нет сил для того, чтобы повторить масштабное наступление на Украину, как в начале полномасштабного вторжения. Однако оккупанты концентрируют большие силы на Донбассе.