Том Купер: 'большое наступление' Герасимова уже в разгаре, но у Путина нет бесконечного запаса войск и техники

Военный аналитик Топ Купер считает, что новое наступление оккупационной российской армии на Украину, уже началось, в частности на востоке. Украинские топ-чиновники уже некоторое время предупреждают, что Россия готовится к новым атакам и они якобы могут начаться к 24 февраля – годовщине полномасштабного вторжения.

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Однако, по мнению Купера, наступление россиян уже идет полным ходом. Однако, эксперт отметил, что у армии РФ нет бесконечных запасов войск и техники.

"По крайней мере в настоящее время у Путина нет бесконечного запаса войск и техники. Конечно, активы у него большие, но и у них есть свои пределы. 11 месяцев войны наглядно продемонстрировали, насколько решающим для любых операций армии является фактор логистики. Если логистика не работает, то целые армии разваливаются как карточные домики. Даже Путин усвоил, что он может хотеть захватить все что угодно, но армия не сможет продвинуться вперед без достаточного количества припасов", – говорится в его материале.

Российские средства ПВО оказались не в состоянии защитить даже средние склады снабжения от украинских ударов – ВСУ каждую ночь уничтожают как минимум один склад с оружием оккупантов.

По его словам, "игрой" управляет не Путин, а генерал российской армии Валерий Герасимов, возглавляющий группировку войск РФ в Украине. Как отметил Купер, он отдает "идиотские приказы" и может быть коррумпирован.

Герасимов, как считает Купер, просто не сможет собрать достаточное количество боеприпасов вокруг одного участка линии фронта, а затем собрать много войск и пойти в атаку.

Из-за этого армии РФ приходится прятать свои припасы вооружения в 50-80 км за линией фронта, а лучше в тылу нескольких участков линии фронта.

"Это, в свою очередь, приводит к тому, что Герасимов проводит не одно большое наступление, а несколько меньших – по крайней мере, меньших, чем ожидалось", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Михаил Самусь считает, что в настоящее время у армии государства-агрессора России нет сил для того, чтобы повторить масштабное наступление на Украину, как в начале полномасштабного вторжения. Однако оккупанты концентрируют большие силы на Донбассе.