Небольшие тактические успехи противника возможны, но мы выдержим летнее наступление РФ. Интервью с полковником Черником

На фоне беспокойств по поводу масштабного летнего наступления российской оккупационной армии раздаются тревожные заявления от лидеров государств. В частности, польский премьер Дональд Туск оценил ситуацию на украинском фронте как критическую и предположил, что судьба войны может разрешиться даже в течение нескольких следующих недель. Правда, это было еще до того, как Палата представителей наконец-то согласовала, а президент Байден пакет помощи Украине.

Поэтому не стоит отчаиваться, Украина наверняка выдержит летнее контрнаступление россиян. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

– По вашему мнению, действительно ли ситуация на фронте сейчас столь трудная? Можем ли мы полагаться, например, на собственный ВПК и помощь европейских союзников?

– Если бы все было так плохо, оккупационные российские войска уже стояли бы в Ужгороде. Но дальше Авдеевки, которую они брали десять лет, они не могут продвинуться.

Полтора миллиона снарядов Европа уже зафрахтовала. Они в пути, а может, уже и работают. Полтора миллиона снарядов при использовании 5 тысяч в сутки – это на год. А более 5 тысяч у нас никогда и не было, за редким исключением прошлой осенью, в течение нескольких недель. Вот и все. Поэтому – спокойно.

– На днях враг снова ударил по Днепру. Прилеты были в два объекта инфраструктуры и жилой дом. Может ли это быть показателем того, что у нашей противовоздушной обороны есть меньшие возможности, чем нам бы хотелось?

– Давайте будем правильно расставлять эмоциональные акценты. Извините, но я категорически не соглашаюсь с такой эмоциональной окраской, что все так плохо. Никто к этой войне не готовился. Противник умышленно так поступает, чтобы истребить больше украинцев.

Нельзя прикрыть все небо на 100%, так не бывает, такого в природе просто не существует. Крохотный Израиль, отразивший атаку Ирана – беспрецедентную, подобной которой не было со времен Второй мировой войны, все равно пропустил 2 %. И это при том, что им помогали США, Великобритания, Иордания и еще куча стран.

Враг будет бить, и мы не сможем быстрыми темпами закрыть небо. Так не бывает. Итак, очень важны акценты. Акценты решают, даем ли нашему читателю объективную информацию, или даем ему эмоцию страха. Это очень важно.

– По информации издания The Economist, ссылающегося на собственные источники, в Украине создан дрон, который может преодолевать расстояние в 3 тыс. км и долететь до Сибири. Какие новые преимущества, новые возможности это дает нам?

– Глобально – нанесение ударов по уральскому военно-промышленному комплексу. "Уралвагонзавод" расположен именно там. В Перми есть завод, строящий системы "Смерч" и "Ураган". И все это попадает под прицел. И это просто здорово. Великолепная новость. Надеемся, в ближайшее время у нас будут результаты работы этого беспилотника.

– Итак, главная цель – предприятия ВПК России.

– Да, именно так.

– А как насчет военных аэродромов? Какие аэродромы врага можно доставать на этом расстоянии?

– Все, расположенные в европейской зоне, вплоть до Мурманска включительно. А это 80%.

– Среди самых главных беспокойств сегодня – по поводу масштабного наступления российской армии летом. Сможет ли Украина выдержать этот удар, если он действительно будет?

– Я уверен, что мы выдержим. Возможны ли у врага небольшие тактические успехи? Возможны. Не бывает так, что одна сторона бесконечно наступает, а другая бесконечно отступает. Я приведу конкретный исторический пример.

То, что немцы проигрывают войну, было понятно уже после Сталинградской битвы. Но на рубеже 1944 и 1945 годов немцы организовали блестящую наступательную операцию – продвинулись на 100 км вглубь оборонительных порядков союзников. Вот такое бывает.

Война никогда не линейна. Нет линейных успехов, нет линейных поражений. Это нескончаемая смесь одного и другого. Вопрос только в конечной итоговой победе – кто кого. Не сомневаюсь, что на этот раз в историческом смысле мы выдержим. Но это не будет завтра или послезавтра.