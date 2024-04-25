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Небольшие тактические успехи противника возможны, но мы выдержим летнее наступление РФ. Интервью с полковником Черником

Татьяна Гайжевская
War
3 минуты
3,5 т.
Небольшие тактические успехи противника возможны, но мы выдержим летнее наступление РФ. Интервью с полковником Черником

На фоне беспокойств по поводу масштабного летнего наступления российской оккупационной армии раздаются тревожные заявления от лидеров государств. В частности, польский премьер Дональд Туск оценил ситуацию на украинском фронте как критическую и предположил, что судьба войны может разрешиться даже в течение нескольких следующих недель. Правда, это было еще до того, как Палата представителей наконец-то согласовала, а президент Байден пакет помощи Украине.

Поэтому не стоит отчаиваться, Украина наверняка выдержит летнее контрнаступление россиян. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

– По вашему мнению, действительно ли ситуация на фронте сейчас столь трудная? Можем ли мы полагаться, например, на собственный ВПК и помощь европейских союзников?

– Если бы все было так плохо, оккупационные российские войска уже стояли бы в Ужгороде. Но дальше Авдеевки, которую они брали десять лет, они не могут продвинуться.

Полтора миллиона снарядов Европа уже зафрахтовала. Они в пути, а может, уже и работают. Полтора миллиона снарядов при использовании 5 тысяч в сутки – это на год. А более 5 тысяч у нас никогда и не было, за редким исключением прошлой осенью, в течение нескольких недель. Вот и все. Поэтому – спокойно.

Небольшие тактические успехи противника возможны, но мы выдержим летнее наступление РФ. Интервью с полковником Черником

– На днях враг снова ударил по Днепру. Прилеты были в два объекта инфраструктуры и жилой дом. Может ли это быть показателем того, что у нашей противовоздушной обороны есть меньшие возможности, чем нам бы хотелось?

– Давайте будем правильно расставлять эмоциональные акценты. Извините, но я категорически не соглашаюсь с такой эмоциональной окраской, что все так плохо. Никто к этой войне не готовился. Противник умышленно так поступает, чтобы истребить больше украинцев.

Нельзя прикрыть все небо на 100%, так не бывает, такого в природе просто не существует. Крохотный Израиль, отразивший атаку Ирана – беспрецедентную, подобной которой не было со времен Второй мировой войны, все равно пропустил 2 %. И это при том, что им помогали США, Великобритания, Иордания и еще куча стран.

Враг будет бить, и мы не сможем быстрыми темпами закрыть небо. Так не бывает. Итак, очень важны акценты. Акценты решают, даем ли нашему читателю объективную информацию, или даем ему эмоцию страха. Это очень важно.

Небольшие тактические успехи противника возможны, но мы выдержим летнее наступление РФ. Интервью с полковником Черником

– По информации издания The Economist, ссылающегося на собственные источники, в Украине создан дрон, который может преодолевать расстояние в 3 тыс. км и долететь до Сибири. Какие новые преимущества, новые возможности это дает нам?

– Глобально – нанесение ударов по уральскому военно-промышленному комплексу. "Уралвагонзавод" расположен именно там. В Перми есть завод, строящий системы "Смерч" и "Ураган". И все это попадает под прицел. И это просто здорово. Великолепная новость. Надеемся, в ближайшее время у нас будут результаты работы этого беспилотника.

– Итак, главная цель – предприятия ВПК России.

– Да, именно так.

– А как насчет военных аэродромов? Какие аэродромы врага можно доставать на этом расстоянии?

– Все, расположенные в европейской зоне, вплоть до Мурманска включительно. А это 80%.

Небольшие тактические успехи противника возможны, но мы выдержим летнее наступление РФ. Интервью с полковником Черником

– Среди самых главных беспокойств сегодня – по поводу масштабного наступления российской армии летом. Сможет ли Украина выдержать этот удар, если он действительно будет?

– Я уверен, что мы выдержим. Возможны ли у врага небольшие тактические успехи? Возможны. Не бывает так, что одна сторона бесконечно наступает, а другая бесконечно отступает. Я приведу конкретный исторический пример.

То, что немцы проигрывают войну, было понятно уже после Сталинградской битвы. Но на рубеже 1944 и 1945 годов немцы организовали блестящую наступательную операцию – продвинулись на 100 км вглубь оборонительных порядков союзников. Вот такое бывает.

Небольшие тактические успехи противника возможны, но мы выдержим летнее наступление РФ. Интервью с полковником Черником

Война никогда не линейна. Нет линейных успехов, нет линейных поражений. Это нескончаемая смесь одного и другого. Вопрос только в конечной итоговой победе – кто кого. Не сомневаюсь, что на этот раз в историческом смысле мы выдержим. Но это не будет завтра или послезавтра.