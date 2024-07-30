'Киев в гораздо более сильной позиции': президент Финляндии заявил, что пришло время для начала переговоров между Украиной и Россией

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что пора для начала переговоров о завершении войны между Украиной и Россией, и это не значит, что нужно идти на уступки. Политик убежден, что Украина находится в гораздо более сильной позиции, чем два месяца назад.

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Об этом пишет издание Le Monde. Финский лидер назвал "правильным разыгрыванием карт" желание президента Украины Владимира Зеленского видеть представителей РФ на втором саммите мира.

Стубб обратил внимание, что Силы обороны получают оборудование и средства, необходимые для удержания своих позиций. Это ставит наше государство в гораздо более сильную позицию по сравнению с той, в которой оно было два месяца назад. Тогда ситуация была близка к отчаянию из-за блокирования американской помощи и трудностей с поставками из Европы.

"Также нет никакого российского прорыва. По данным нашей разведки, Россия не продвигается вперед, а ее потери еще больше, чем раньше", — пояснил финский президент.

В то же время, он отметил необходимость различать возможный дискуссионный процесс и мир. Стубб убежден, что президенту Украины для успеха нужны четыре элемента:

– решение о ныне оккупированных Россией украинских территориях;

– гарантии безопасности от стран-партнеров через двусторонние соглашения и возможный путь в НАТО и Европейский Союз;

– правосудие для преследования российских военных преступников;

– поддержка в восстановлении Украины.

Президент Финляндии рассказал, что для достижения мира Россия должна вывести свои войска из Украины, но это нельзя рассматривать как предварительное условие.

"Мы должны убедить Глобальный Юг, что то, что делает Россия – это империализм. В их интересах положить конец этому конфликту. Если бы Си Цзиньпин хотел остановить войну, он мог бы позвонить Путину и сказать: "Хватит"", – добавил политик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй 28 июля начнет свою рабочую поездку по странам Глобального Юга. Он посетит Бразилию, Южную Африку и Индонезию, где будет говорить, в частности, и о войне в Украине.

– Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз заговорил о вероятности переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД цинично издал, что даже не слушает заявления украинских властей о готовности вести диалог.

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