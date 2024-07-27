Лавров сделал циничное заявление по поводу переговоров с Украиной и обвинил США в нагнетании

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз заговорил о вероятности переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД цинично выдал, что даже не слушает заявление украинских властей о готовности вести диалог.

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Более того, он по традиции обвинил Соединенные Штаты в нагнетании напряженности. Об этом Лавров заявил во время Восточноазиатского саммита во Вьетнаме.

Комментируя слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой Лавров выдал, что не слушает заявления украинской власти о готовности начать переговоры с РФ.

"Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи. Совсем недавно они говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря", – заявил Лавров.

Также он в присущей Кремлю манере обвинил США в нагнетании напряженности. В частности, Лавров пожаловался, что западные страны, развертывая новые вооружения, нагнетают обстановку. При этом он добавил, что РФ обеспокоена планами США и Южной Кореи о совместном ядерном планировании.

"Россия надеется, что страны юго-восточной Азии понимают опасность планов США разместить в регионе ракеты средней и меньшей дальности, проникновение НАТО в АТР принесет пороки системы евроатлантической безопасности", – выдал глава МИД РФ.

Напомним, 24 июля Кулеба провел переговоры с китайским коллегой Ван И. Дипломат заявил, что агрессия России мешает не только развитию нашего государства, но и добрососедских отношений, в том числе торговли между Китаем и Европой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Китае после переговоров министров иностранных дел заявили, что Украина поддерживает позицию Пекина по отношению к Тайваню. Киев будет придерживаться принципа "одного Китая".

– Кулеба после визита в Китай подчеркнул, что наше государство никогда не согласится на ультиматумы по вопросу завершения войны. В Пекине, по его словам, соглашаются, что в вопросе российско-украинской войны нужно добиться устойчивого мира, а не его иллюзии.

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