Зеленский: есть хорошие результаты в 'оборонке', Украина свои интересы всегда будет уметь защищать

В Украине существенно усилилось оборонное производство. Хорошие результаты есть относительно бронированной техники, дронов и артиллерии.

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Об этом в вечернем обращении к украинцам по результатам дня 25 июля рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что провел детальный и длительный разговор с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным по этому вопросу.

"Анализ работы министерства и соответствующих предприятий нашей "оборонки" – то, что достигнуто, и то, что запланировано. Хорошие результаты есть. Много разных аспектов – и по нашей бронированной технике, и по дронам, и по артиллерии", – отметил глава государства.

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