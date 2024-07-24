'Никаких пауз быть не может': Зеленский рассказал о планах на август-сентябрь. Видео

В августе и сентябре 2024 года команда украинского лидера уже спланировала работу с зарубежными аудиториями, информационную работу, встречи и переговоры, участие в саммитах. Потому что во время войны никаких пауз быть не может.

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В традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах своей команды на два ближайших месяца. Он также сообщил о том, что начал сегодня день с доклада о работе ПВО. А именно об окончании тренировки наших воинов и развертывания систем Patriot в Украине.

"Сейчас, на этих неделях, в мире хоть и сезон отпусков, но у нас никаких пауз быть не может. И тем более не может быть перерывов в донесении информации об Украине – о нашей защите от российского террора, о наших потребностях. Есть уже четкий график работы и предварительно согласованные, в том числе, и встречи с лидерами на новый политический сезон в мире. Украина будет получать все, что необходимо, чтобы выстоять и достичь своих задач", – отметил президент.

Владимир Зеленский также рассказал о том, что сегодня он заслушал несколько докладов, придающих более ясное понимание и задач, и потребностей. В частности, был доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко о том, чего ожидать в ближайшее время и какими возможностями обязательно нужно воспользоваться Украине.

Также президент подробно поговорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым по поводу обеспечения военных задач на этот месяц и анонсировал некоторые новости.

Традиционно президент сегодня заслушал доклад главкома Александра Сырского по поводу фронта и защитных действий.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который на днях с визитом в Китае, провел переговоры со своим коллегой и доложил мне о результатах встречи. Визит украинского чиновника на таком уровне – впервые за многие годы. И это хорошо", – рассказал президент.

Он добавил, что есть четкий сигнал о том, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"А также было подтверждено и то, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин, - что Китай не будет поставлять оружие России. Подробный доклад министра я ожидаю после возвращения в Украину", – подчеркнул Зеленский.

Президент также рассказал, что пообщался с украинскими олимпийцами, с командой, которая уже на этой неделе представит украинский народ и государство на летних Играх в Париже.

"Это уже достижение украинцев – что во время такой войны и полномасштабного российского террора мы все же подготовились, мы все же принимаем участие в Олимпиаде. Наш флаг, украинский гимн будут во Франции наравне со всеми уважающими жизнь нациями, которые уважают принципы олимпизма. Я благодарю всех, кто помогает Украине беречь как можно больше элементов нормальной жизни – несмотря на все", – добавил президент.

Он поблагодарил всех, кто защитил принципы олимпизма от искажения и не допустил флаги на Олимпиаде и участие государства-террориста.

"Путин делает так, что единственный российский спорт сегодня – это убийства людей. И мир никогда не будет терпеть это. Россия должна проиграть в войне, проиграть в терроре. Тогда выигрывает жизнь. Все для этого делаем", – резюмировал свое обращение украинский лидер.

Ранее президент рассказал о том, что Украина не может противостоять российским атакам с неба только посредством систем противовоздушной обороны. Это связано с тем, что оккупационные войска ежемесячно сбрасывают на украинские города около 3500 авиабомб. И это кроме дронов и ракет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Представительница министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что после саммита НАТО позиция страны по разрешению использовать ракеты ATACMS для ударов в глубь России не изменилась. В то же время она подчеркнула, что у Сил обороны Украины есть для таких ударов другое дальнобойное вооружение, которое было передано не Вашингтоном.

– Советник главы ОП Михаил Подоляк пояснил, что под словосочетанием "удары вглубь России" Украина понимает не демонстрацию единичных взрывов в РФ, а системное разрушение российских авиабаз и военных производств. Правильная стратегия предполагает ослабление страны агрессора в трех направлениях.

– Спикер Пентагона заявил, что США не дали ВСУ разрешения бить ракетами ATACMS вглубь территории РФ из-за опасений, что война может "выйти за пределы Украины". Вашингтон не хочет видеть "непреднамеренных последствий", которые могут нанести такие удары.

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