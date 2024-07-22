Почему украинская ПВО не может перехватить все удары армии России: Зеленский объяснил ситуацию

Украина не может противостоять российским атакам с неба только с помощью систем противовоздушной обороны. Это связано с тем, что российские оккупационные войска каждый месяц скидывают на украинские города около 3500 авиабомб. И это не считая дроны и ракеты.

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Противостоять таким обстрелам исключительно средствами ПВО слишко дорого и практически невозможно. Поэтому Украина и просит у партнеров разрешение наносить удары по местам базирования авиации армии России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Он отметил, что у Украины никогда не будет такого количество ракет для ПВО, чтобы сбить все российские авиабомбы. Он напомнил, что одна ракета для американского ЗРК Patriot стоит около $3 млн. К тому же, их производство ограничено.

"Россияне применяют 3500 авиабомб ежемесячно против гражданских. У нас никогда не будет такого же количества ракет. Это очень дорого. И никто в мире не может ежемесячно выработать такое количество ракет для ПВО", – заявил Зеленский.

Страна-агрессор должна бояться применять свои самолеты, поэтому Украине нужно оружие, которым она сможет попасть по этим самолетам на аэродромах их базирования, сказал глава украинского государства.

Он добавил, что с надеждой ждет решения о применении дальнобойного оружия по объектам на территории России от Британии, но не давит на нового премьер-министра.

Ранее представительница министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что после саммита НАТО позиция страны по разрешению использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России не изменилась. В то же время она подчеркнула, что у Сил обороны Украины есть для таких ударов другое дальнобойное вооружение, которое было передано не Вашингтоном.

Советник главы ОП Михаил Подоляк пояснил, что под словосочетанием "удары вглубь России" Украина понимает не демонстрацию единичных взрывов в РФ, а системное разрушение российских авиабаз и военных производств. Правильная стратегия предполагает ослабление страны агрессора по трем направлениям.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Пентагона заявил, что США не дали ВСУ разрешение бить ракетами ATACMS вглубь территории РФ из-за опасений, что война может "выйти за пределы Украины". Вашингтон не хочет видеть "непреднамеренных последствий", которые могут повлечь такие удары.

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