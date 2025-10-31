'Килл-зона' увеличилась до 20 километров, растет концентрация вражеских дронов, – Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что так называемая килл-зона – зона активного поражения противником – расширилась до 20 километров. По его словам, из-за этого растет концентрация вражеских дронов, что создает дополнительные трудности при эвакуации раненых.

Об этом Сирский написал в Facebook после совещания, посвященного улучшению работы военной медицины и эвакуации раненых. Он отметил, что к обсуждению присоединились медики боевых бригад, которые работают непосредственно на передовой, в частности 80-й десантно-штурмовой, 28-й механизированной, 128-й тяжелой механизированной бригад и 1-го медицинского батальона.

"Концентрация вражеских беспилотных средств поражения растет, "круговая зона" – увеличилась до 20 км. Медицинская эвакуация раненых с поля боя в условиях современной войны постоянно стоит перед новыми вызовами на которые должны вовремя и эффективно реагировать", – отметил главнокомандующий.

Новые подходы к эвакуации

Сырский подчеркнул, что современная война постоянно ставит перед военными медиками новые вызовы. Одним из решений, по его словам, является более широкое применение наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых без риска для жизни медперсонала.

"Отдал необходимые распоряжения по поставке в войска новых наземных дронов и всестороннего содействия развитию передовой эвакуации беспилотными роботизированными комплексами. Их должно быть больше, они должны быть более надежными. НРК помогают нашим воинам побеждать Россию, побеждать смерть", – отметил главнокомандующий.

Медицинские вертолеты и стабпункты

Кроме этого, во время совещания рассмотрели возможность привлечения специально оборудованных военных вертолетов для прицельной эвакуации тяжелораненых. Сырский также отметил необходимость совершенствования работы стабилизационных пунктов, повышения их безопасности и улучшения условий оказания первой помощи.

"Во время совещания обсудили и другие задачи, касающиеся помощи раненым воинам, а также улучшения работы медицинских постов, стабилизационных пунктов, повышения уровня их безопасности. Спасибо тем, кто спасает жизни и заботится о здоровье украинских защитников, кто возвращает их в строй" – добавил он.

