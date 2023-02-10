Километры безымянных могил: кладбище в Мариуполе разрослось до ужасающих масштабов. Видео

Во временно оккупированном Мариуполе и приближенных к нему населенных пунктах продолжают разрастаться кладбища, на которых похоронены местные жители. Украинцы, погибшие во время блокады города и в период оккупации, лежат в большинстве своем в безымянных могилах.

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В частности, до ужасающих масштабов разрослось Старокрымское кладбище. Свежие кадры оттуда показала жительница Мариуполя Людмила Васильева, которая снимает ролики о разрушенном оккупантами городе и публикует их у себя в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Могилы мирных жителей никак не разграничены, из них только торчат кресты с табличками, на которых указаны номера или имена похороненных людей. Кое-где можно увидеть венки из искусственных цветов.

Их приносят те, кто смог разыскать своих родных и близких среди захоронений сотен мариупольцев, убитых военными РФ.

Оккупанты тем временем превратили уничтоженный ими город в туристическую локацию. В Мариуполь едет молодежь из РФ, чтобы сфотографироваться на фоне сожженных и разрушенных зданий. В Мариупольском городском совете это явление назвали "туризмом на костях".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают равнять с землей временно оккупированный Мариуполь, заметая следы своих военных преступлений. В сети показали, что осталось от домов украинцев на левом берегу города.

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