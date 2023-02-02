Ким Чен Ын приказал отправить рабочих для помощи в 'восстановлении Донбасса', но есть нюанс

Северная Корея приказала своим торговым компаниям в России подобрать персонал для отправки в оккупированную РФ часть восточной Украины, чтобы они могли принять участие в "усилиях по восстановлению". Соответствующий указ был издан Ким Чен Ином 20 января 2023 года.

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Об этом сообщило южнокорейское издание Daily NK со ссылкой на источники.

Приказ Ким Чен Ина касался нескольких северокорейских компаний в России, включая Cholhyon Construction, аффилированную с Министерством обороны КНДР, и Kumrung Construction, связанную со службой безопасности.

Ввиду этого, Северная Корея, похоже, намерена отправить на восток Украины солдат и полицейских, а не гражданских лиц.

Для отправки в Украину отбирали молодых людей от 19 до 27 лет. Завершить подбор персонала было предписано до конца января.

По словам источника, КНДР, вероятно, отправит своих людей в Украину в середине февраля или марте.

Точное их количество пока неизвестно, и, по информации источников, первая партия, вероятно, составит примерно от 300 до 500 человек. В будущем присутствие в регионе северокорейцев может быть увеличено.

Ранее на этой неделе газета Daily NK сообщила, что Северная Корея тайно отобрала две партии рабочих для отправки в "ДНР" и "ЛНР", но пока отложила их отправку из-за текущей ситуации на фронте.

Пока неизвестно, какие задачи будут поставлены личному составу из КНДР по прибытии на восток Украины, но вряд ли они будут служить наемниками на войне.

Сообщается, что основное соглашение между КНДР и Россией содержит пункты о не втягивании северокорейцев в фактическую войну, поскольку их участие может создать впечатление, что Пхеньян отправил наемников в Россию.

Учитывая это, отобранный персонал, вероятно, примет участие в восстановлении и ремонте разрушенных зданий и дорог.

Издание отмечает, что КНДР может рассматривать использование своих людей в интересах России как дополнительный способ получения валюты.

Что именно Северная Корея получит за отправку своих людей на Украину, остается неизвестным. Но, по данным источников издания, северокорейские работники в зоне военных действий могут получать тройную зарплату, которую имели в России.

А учитывая, что солдаты и полицейские КНДР получают фиксированную зарплату от государства, даже когда они дислоцированы за границей, любой дополнительный доход, который они имеют, поступает в государственную казну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Северная Корея поставила ППК "Вагнер" ракеты для войны с Украиной.

Кроме того, КНДР заинтересована в продаже снарядов России, это может стать для нее "спасением" – даже сравнительно скромное вооруженное соглашение поможет поднять безденежную и застойную экономику страны.