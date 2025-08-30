Ким Чен Ын встретился с семьями убитых на войне в Украине северокорейцев и цинично заявил о сострадании к их детям. Фото

Северная Корея продолжает публично признавать потери среди своих военных, которых отправила воевать на стороне России против Украины. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с семьями погибших солдат и выступил с речью, в которой заявил о "невыносимой боли" и пообещал государственную поддержку детям погибших.

Об этом сообщает rfi. По данным Сеула, в боях против Украины уже погибли по меньшей мере 600 северокорейских военных, еще тысячи получили ранения. Южнокорейская и западная разведка оценивает, что в 2024 году КНДР отправила в Россию более 10 тысяч солдат, в основном в Курскую область, а также поставляла артиллерийские боеприпасы, ракеты и системы большой дальности.

"Боль и сочувствие" от диктатора

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын в речи перед семьями заявил, что испытывает "невыносимую боль" из-за гибели своих солдат.

"Я организовал эту встречу, поскольку хотел встретиться с семьями погибших героев, утешить их и хоть немного облегчить их горе и страдания", – сказал Ким в своей речи.

Ким пообещал построить в Пхеньяне памятник погибшим и новую улицу для их семей, а также гарантировать полную государственную поддержку детям павших военных.

"Мое сердце разрывается, когда вижу этих детей. Я, наше государство и наша армия возьмем на себя полную ответственность за них и воспитываем их достойным образом, как стойких и мужественных бойцов, подобных их родителям", – заявил северокорейский лидер.

Что предшествовало

В апреле Пхеньян впервые официально признал участие своих войск в войне России против Украины и подтвердил потери.

Ранее государственные медиа КНДР публиковали кадры, где эмоциональный Ким Чен Ын обнимал военных, вернувшихся с фронта, становился на колени перед портретами погибших и клал цветы и медали к их изображениям.

В июле также были показаны кадры с захоронений: диктатор отдавал дань уважения гробам, украшенным флагами, которые, вероятно, принадлежали погибшим солдатам, доставленным из России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по имеющимся данным КНДР может отправить больше войск в Россию для войны в Украине уже в августе. Информацию о новом "усилении" оккупационной армии личным составом из Северной Кореи также подтверждали в ГУР.

