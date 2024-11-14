Кинокомпания 'Мосфильм' передала армии РФ бронетехнику 1950-х годов из своих павильонов: вошедшее в список. Фото

Российские оккупанты, похоже, испытывают серьезный дефицит вооружения, если их диктатор Владимир Путин скребет "по сусекам" где только может. Даже российский "Мосфильм" был вынужден передать захватчикам на фронт бронетехнику, хранившуюся на его складах как реквизит. Киностудия поставила армии РФ для войны в Украине танки, бронетранспортеры и самоходные установки 50-х годов.

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Такое заявление сделал гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров в ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA.

Шахназаров похвастался Путину, что в этом году "Мосфильм" оказал "для нужд СВО" благотворительную помощь в сумме шесть миллионов рублей. А в прошлом году отправил оккупантам полсотни единиц военной техники.

Он детализировал, что кинокомпания в 2023 году передала российским вооруженным силам 28 средних танков Т-55 и 8 легких плавучих танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые хранились на "военно-технической" базе "Мосфильма".

Эта техника использовалась как реквизит для съемок фильмов и развлечение для туристов. Ее хранили на объекте киностудии в подмосковном городе Краснознаменске.

"Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны – забрали эти машины", – отчитался диктатору гендиректор киностудии.

На это главарь российских террористов Путин ответил: "Гордимся "Мосфильмом".

К слову, на сайте киностудии в разделе "Военная техника" указано, что в общей сложности в распоряжении "Мосфильма" есть более 190 единиц бронетехники, в том числе бронетранспортеров и самоходных установок, которые извне "загремовали" под разные образцы иностранной военной техники разных периодов. И вроде бы даже есть несколько десятков единиц военного вооружения иностранного производства.

Так что в "сусеках" еще есть консервы для оккупантов.

Следует отметить, что Минобороны РФ активно расконсервирует старые запасы военной техники с самого начала полномасштабного вторжения. А теперь, по всей видимости, дошла очередь и до реквизитов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия активизировала выкуп советского оружия и техники по всему миру. Это свидетельствует об истощении российских запасов эпохи СССР на складах и центрах хранения, а также об ухудшении качества оставшегося.