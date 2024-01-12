'Кинули без еды, БК и воды': оккупант пожаловался на командование РФ и рассказал, почему сдался в плен. Видео

Очередной российский оккупант, попавший в плен к украинским защитникам, пожаловался на командование РФ. Захватчиков бросили без пищи, БК и воды, а также без помощи.

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Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Так, очередной пленный – Саранчин Сергей Владимирович, 33 года, разведчик, младший сержант.

После получения повестки он явился в свой военкомат и был мобилизован.

Он рассказал, что боялся попасть только в подраздел "Шторм z". Ему пообещали, что он будет охранять границу, однако вместо этого отправили на штурм.

По словам оккупанта, была задача взять окоп и ждать замены. Но уже на месте захватчики поняли, что их бросили без еды, БК и воды.

При этом помощь к ним так и не пришла, потому что была уничтожена еще на подходах.

Начался штурм, им предложили сдаться, бой не вели, потому что не было БК, потому сдались в плен.

По словам оккупанта, в плену их никто не избивал, фашистов он не видел. Считает, что что-то нужно в России менять, ведь очень много россиян уже погибло, многие русские женщины стали вдовами.

Также считает, что лучше сесть в тюрьму, косить, чем снова попасть на войну.

Кроме того, он бы очень советовал не лезть россиянам в Украину, ведь долго на войне они не живут.

Как сообщает OBOZ.UA, на Таврическом направлении на фронте в Украине становится все больше российских оккупантов, которые отказываются идти в наступление. Недавно около 40 военнослужащих страны-агрессора самовольно покинули окопы и пытались с оружием скрыться в сторону оккупированного Крыма.

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