Россияне массово покидают окопы и сдаются в плен: в ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

На Таврическом направлении на фронте в Украине становится все больше российских оккупантов, которые отказываются идти в наступление. Недавно около 40 военнослужащих страны-агрессора самопроизвольно покинули окопы и пытались с оружием бежать в сторону оккупированного Крыма.

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Об этом в эфире канала "Еспресо" в среду, 10 января, рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. По данным украинских военных, войска РФ пытаются вернуть этих захватчиков обратно на позиции.

Штупун отметил, что из-за того, что россияне отказываются штурмовать, на позиции прибывают представитель высшего военного командования страны-агрессора. Они запугивают солдат, угрожают им расстрелами, унижают и даже проводят физическое насилие.

"Они (оккупанты. – Ред.) соглашаются стоять в обороне, но проводить штурмовые действия не хотят. Дело в том, что даже незначительное ранение при морозах и нынешнем уровне полевой медицины у россиян в основном завершается смертью", – отметил Штупун.

За последние четыре дня в плен сдались около 30 оккупантов. В некоторых случаях, в плен добровольно сдаются остатки штурмовых групп. Иногда разведывательные группы или штурмовые подразделения украинской армии забирают в плен россиян на некоторых позициях.

Кроме того, есть такие, которые выходят по договоренности по программе "Хочу жить".

Идти в наступления в основном боятся те оккупанты, которые уже были на штурмах и выжили. Возвращаться в этот ад они не хотят, поэтому и протестуют. А новые российские "мобики", как отметил представитель ВСУ, пока еще не видели всех ужасов войны и не понимают, что происходит.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вооруженных силах Украины заявили, что за последний месяц около сотни солдат армии РФ сдались в плен украинским бойцам на Авдеевском направлении. В Силах обороны ожидают, что в ближайшее время количество пленных будет увеличиваться из-за сильных морозов.

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