Кирби о помощи для Украины: мы должны искать дополнительные варианты

Белый дом продолжает сотрудничать с Конгрессом для того, чтобы законопроект о национальной безопасности, включающий выделение дополнительного финансирования для Украины, все же был принят. Однако администрация главы Соединенных Штатов вынуждена искать и другие варианты для помощи украинской армии, которая более двух лет борется с полномасштабным российским вторжением.

Об этом сказал советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби в интервью изданию "Голос Америки". Он отметил, что президент США выступит с речью к Конгрессу и американскому народу, во время которой будет говорить и о поддержке Украины.

Байден скажет "о тех вещах, которых он достиг за три с половиной года в должности президента Соединенных Штатов".

"И, конечно, поддержка Украины здесь – на первом месте. Это значит помочь украинским солдатам добиваться успеха в бою против российской агрессии. Но от этого опять же выиграет наша национальная безопасность, ведь ситуация на европейском континенте изменилась. Если мы просто оставим это и позволим Путину завоевать Украину, чего он все еще хочет, тогда он окажется на пороге НАТО", – подчеркнул Кирби.

Представителю Белого дома задали вопрос, стоит ли украинцам ждать принятия помощи в Конгрессе или же готовиться к реальности, в которой нет американской помощи. Он ответил, что администрация Байдена будет продолжать работать с Конгрессом, чтобы обеспечить это дополнительное финансирование, однако должна искать и дополнительные варианты для помощи Киеву.

"Мы также работаем с союзниками и партнерами по возможным вкладам. Это не значит, что они их не делают – они делают. Но мы хотим посмотреть, что еще можно сделать. И, конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации, есть ли еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину. Но ни одно из этих усилий не сможет заменить объем, масштаб, который бы обеспечил одобрение запроса на дополнительное финансирование", - подчеркнул Кирби.

Он добавил, что Белый дом всегда ищет другие возможности, которые можно использовать, но "они не будут такими же хорошими, как запрос на дополнительное финансирование".

"Его ничем нельзя заменить. Как я уже говорил много раз, нет какого-то магического источника, способного сделать то, что может сделать дополнительное финансирование. Рассматриваем ли мы варианты? Абсолютно. Мы должны, учитывая ситуацию на месте, особенно на востоке" , – подчеркнул американский чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, администрация Байдена взвешивает, сможет ли она привлечь около 200 миллионов долларов из финансированию армии США, чтобы оказать Украине немедленную поддержку. Ведь большой пакет помощи Киеву остается заблокированным в Конгрессе.

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