У Байдена рассматривают возможность использовать для Украины средства, предназначенные для армии США – Bloomberg

Администрация Байдена взвешивает, сможет ли она привлечь около 200 миллионов долларов с финансирования армии США, чтобы предоставить Украине немедленную поддержку. Ведь большой пакет помощи Киеву продолжает оставаться заблокированным в Конгрессе.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом. Обсуждение использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивает мощные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку для Украины.

Эти 200 млн. могут быть использованы для закупки критически необходимых ВСУ снарядов, важного оружия и другого оборудования, чтобы усилить украинскую армию. Ведь в последние недели из-за нехватки боеприпасов Украина начала терять территории.

Однако возможное финансирование ВСУ на средства Пентагона мизерно по сравнению с более чем 61 миллиардом долларов помощи Украине, которые включает законопроект, заблокированный республиканцами в Палате представителей.

Напомним: Пентагон размышляет над использованием последнего источника финансирования военной помощи для поддержки ВСУ. Оборонное ведомство США все еще располагает около 4 миллиардами долларов президентских полномочий для Украины.

В прошлом году ведомство объявило, что обнаружило бухгалтерскую ошибку, из-за которой переоценило сумму оказываемой Украине помощи в 6,2 миллиарда долларов. Эти дополнительные деньги стали подушкой для минобороны США, что дало ему возможность привлекать военную помощь Украине дольше, чем ожидалось.

Но Пентагон раньше не желал тратить какую-либо часть этих денег. Ведь расход средств без плана пополнения оборудования может повлиять на готовность армии США.

Как сообщал OBOZ.UA, пакет финансовой помощи Украине начнут рассматривать в Конгрессе не ранее середины марта. Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон предоставил американским законодателям согласовать новое предложение о законопроекте, включающем помощь Киеву. Сторонники этого плана среди республиканцев считают, что проект помощи будет доработан до середины месяца.

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