Пентагон рассматривает возможность использования последнего источника военной помощи Украины: речь о $4 млрд

Пентагон размышляет над использованием последнего источника финансирования военной помощи для поддержки войны Украины против России. Впрочем, гарантий, что эти средства будут возмещены, пока нет.

Об этом сообщает CNN. Источники в Минобороны США отмечают, что оборонное ведомство США все еще располагает около 4 миллиардами долларов президентских полномочий для Украины.

В прошлом году ведомство объявило, что обнаружило бухгалтерскую ошибку, из-за которой переоценило сумму помощи, оказываемой Украине, на 6,2 миллиарда долларов. Эти дополнительные деньги стали подушкой для министерства, что позволило ему привлекать военную помощь Украине дольше, чем ожидалось.

Но, как отмечают источники, Пентагон раньше не желал тратить какую-либо часть этих денег. Ведь расход средств без плана пополнения оборудования может повлиять на готовность армии США.

Сейчас Украина все больше нуждается в военной помощи США, а руководство республиканцев в Палате представителей США отказывается провести голосование по предоставлению дополнительного финансирования.

Поэтому высокопоставленные чиновники Минобороны США обсуждают, существует ли какой-нибудь внутренний ресурс, который позволил бы ведомству потратить по крайней мере часть этой суммы.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли департамент потратить оставшуюся часть денег, пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер сказал, что ему нечего сообщать, кроме того, что Пентагон продолжает изучать пути продолжения поддержки Украины.

"Мы собираемся продолжать искать пути, по которым мы можем поддержать Украину в ее борьбе за свободу и сохранить ее суверенитет", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он уверен, что Конгресс США примет положительное решение о выделении помощи стране в размере 50 млрд долларов. На это у конгрессменов есть месяц.

Двухпартийная группа американских законодателей представила еще один законопроект о помощи Украине. В него авторы внесли предложения по защите границ США, убрали гуманитарную составляющую, оставив финансирование только военной помощи Украине и Израилю.

В Пентагоне пообещали, что смогут обеспечить отправку новых пакетов помощи Украине в сжатые сроки сразу после того, как Конгресс США примет соответствующий законопроект. На это оборонному ведомству понадобится всего несколько дней.

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