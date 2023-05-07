Киссинджер издал новое заявление о войне в Украине: видит переговоры до конца года

По словам экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, война в Украине приближается к решающей фазе. Он предполагает, что реальные переговоры между сторонами могут начаться к концу года.

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Об этом Генри Киссинджер заявил в интервью изданию CBS News. Также он высказал свои опасения относительно масштабной войны Китая и США из-за конфликта в Тайване.

"Мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах (между Украиной и Россией – Ред.)", – заявил он.

Дипломат также высказал свою озабоченность по поводу возможной войны между Китаем и Тайванем. Он предупредил, что если Китай использует военную силу для захвата Тайваня, то это может привести к конфликту между Китаем и США, так как Америка обязана защищать Тайвань на основании закона о реализации политики по отношению к Тайваню.

Киссинджер заявил, что такой конфликт может перерасти во всеобщую войну между двумя странами, что будет иметь негативные последствия для всего мирового сообщества.

"Итак, у нас есть проблема, которая может перерасти во всеобщую войну между двумя высокотехнологичными странами. Это то, что требует срочного внимания. Это очень опасный период", – добавил экс-госсекретарь США.

Киссинджер подчеркнул, что достижением американской политики является отсутствие применения ядерного оружия противниками в течение 75 лет.

"Так что, я думаю, это достижение", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский исследователь и философ Френсис Фукуяма назвал минимальные предпосылки для мирных переговоров между Киевом и Москвой. Он заявил, что сначала Украина должна освободить Херсонскую и Запорожскую области.