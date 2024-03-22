В Китае заявили, что намерены провести международную мирную конференцию. Более того, там хотят, чтоб в мероприятии приняли участие и Россия, и Украина.

Такое заявление в пятницу сделал специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Об этом сообщает br.de. ррб

"Китай готов с распростертыми объятиями принять все, что способствует деэскалации и переговорам", – сказал он.

Кроме того, Китай представил свои предложения по обеспечению успеха мирной конференции, которую Швейцария планирует провести этим летом.

Напомним, накануне в Китае повторили свои призывы к мирным переговорам между Россией и Украиной по окончании войны. Вероятно, Кремль продолжит использовать подобные инициативы для продвижения своих давних информационных операций, направленных на достижение уступок от Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, почти синхронно с Китаем о намерениях предоставить платформу для переговоров между Киевом и Москвой заговорила и Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет попыток стать основным миротворцем в величайшей войне в Европе после окончания Второй мировой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!