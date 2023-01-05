Китай передает России технологии двойного назначения, скрыто помогая вести войну против Украины, – эксперт

Китай, вероятно, скрыто помогает государству-агрессору России в войне против Украины. Пекин не передает Москве вооружение для ведения боевых действий, но может предоставлять агрессору технологии двойного назначения – электронику или программное обеспечение.

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Это оборудование можно использовать для оружия, рассказал участник проекта аналитического центра Sinopsis, который занимается обзором событий в Китае, Дэвид Гардас в комментарии изданию "Суспільне". По его словам, Китай может передавать и другие вещи, которые могут быть использованы в военной сфере.

По его словам, Пекин все еще сопротивляется призыву помочь России вооружением для применения на войне против Украины, поскольку не хочет попасть под санкции западных государств.

"Но Китай предоставляет некоторые из так называемых технологий двойного назначения, например, передовую электронику, даже программное обеспечение, которое можно использовать для оружия и другие вещи, которые могут быть использованы в военной сфере. Но они, безусловно, не хотят повредить своей репутации на Западе", – отметил эксперт.

Гардас отметил, что Пекин сильно зависит от западных рынков. Если говорить об американском или европейском рынках, то это, по меньшей мере, в 10 раз больше, чем торговля между РФ и Китаем, сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник ГУР Кирилл Буданов прокомментировал военное сотрудничество РФ с Китаем. Он заверил, что Китай ни вооружения стране-агрессору не передавал и, вероятно, не планирует передавать в будущем.

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