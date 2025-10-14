Китай помог России получить важное преимущество в изнурительной войне против Украины – WP

Официальный Пекин продолжает заявлять о нейтральной позиции в вопросе российско-украинской войны. В то же время китайские заводы существенно наращивают поставки в Россию компонентов для производства дронов.

В частности, резкий скачок продаж оптоволоконного кабеля и литий-ионных аккумуляторов из Китая российским производителям беспилотников произошел летом 2025 года. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Безграничные отношения Пекина с Москвой

Китай оказал России существенную помощь в получении ключевого преимущества на поле боя в ее изнурительной войне против Украины. Китайские заводы в течение лета значительно увеличили экспорт ключевых компонентов, необходимых для производства оптоволоконных беспилотников, которые позволили Москве эффективнее проводить наступление.

Аналитики утверждают, что резкий рост экспорта оптоволоконных кабелей и литий-ионных аккумуляторов, а также других компонентов беспилотников, показывает, как тесное партнерство между российскими и китайскими производителями помогает Москве получить решающее преимущество в войне.

Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катерина Бондарь заявила, что поддержка Китая критически важна для России. По ее словам, китайцы играют большую роль в обеспечении российской армии, потому что они готовы корректировать свои производственные линии, чтобы удовлетворить потребности россиян.

Пекин утверждает, что занимает нейтральную позицию в войны, а китайские производители, на долю которых приходится 80% мирового рынка коммерческих беспилотников, якобы сократили прямой экспорт готовых беспилотников в Россию. Однако официальные данные о торговле Китая показывают, что Пекин допустил резкое увеличение поставок компонентов, позволяющих российским производителям создавать оптоволоконные беспилотники.

Оптоволокно и аккумуляторы

По данным китайской таможни, поставки оптоволоконного кабеля из Китая в Россию выросли почти в десять раз с июля по август, достигнув рекордных значений в мае и июне. Экспорт литий-ионных аккумуляторов, используемых для питания беспилотников, также резко вырос летом на фоне активизации Россией своих воздушных атак на Украину.

Проведенный Washington Post анализ отчетов о доставке, торговых данных, цепочек поставок беспилотников и заявлений компаний показал, что китайские производители коммерческих беспилотников сыграли важную роль в оказании помощи российским производителям беспилотников в масштабировании производства и теперь помогают разрабатывать компоненты, имеющие четкое боевое применение.

Данные таможенной администрации Китая показывают, что в мае и июне Китай экспортировал в Россию рекордные объёмы оптоволоконного кабеля – 191 тыс. и 209 тыс. километров соответственно, а в августе этот показатель резко вырос до 527 тыс. километров. Китай также продолжил поставки в Украину, но уже в меньшей степени. По последним данным, в августе в Украину было продано всего 115 км такого кабеля.

В то же время экспорт литий-ионных аккумуляторов из Китая в Россию также резко вырос летом. Этот показатель достиг рекордных 54 миллионов долларов в июне, а затем немного снизился до 47 миллионов долларов в августе.

По словам аналитиков, эти батареи использовались при производстве беспилотников, поскольку Россия не производит много электромобилей или электроники – других основных сфер применения этой технологии.

Пекин выступает за мир и нейтралитет

Отношения между Китаем и Россией в контексте войны в Украине носят двойственный характер. Официальная позиция Пекина говорит о том, что Китая придерживается нейтралитета и не считает себя стороной конфликта. Пекин призывает к скорейшему прекращению огня и мирному урегулированию путем переговоров, которые будут признаны как Россией, так и Украиной.

При этом Китай отказывается критиковать российское вторжение и выступает против западных санкций, обвиняя США и НАТО в провоцировании конфликта. Официальный Пекин придерживается мнения, что "безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других и расширения военных блоков".

Хотя официальный Пекин отрицает предоставление военной помощи, и, по заявлениям некоторых представителей украинской разведки, прямой военной поддержки нет, факты и расследования западных разведок и СМИ указывают на обратное. Китайские компании активно поставляют России компоненты и оборудование, которые могут быть использованы в военных целях. Сюда входят не только оптоволоконные кабели и аккумуляторы, но также электроника, чипы и микросхемы, грузовые автомобили, станки и оборудование для российского военно-промышленного комплекса, включая лазерные технологии.

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин усиливают гибридное давление на Европу – от кибератак до попыток влияния на политические процессы. Оба государства наращивают активность, направленную на ослабление Запада и раскол трансатлантического альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, в условиях вероятного усиления санкционного давления страна-агрессор Россия полагается на своих союзников, в частности на Китай. Речь идет о прямой экономической поддержке и доходах от продажи энергоносителей.

