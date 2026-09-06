Китай помогает России производить реактивные дроны: зачем это Пекину

Россия наращивает производство и использование реактивных ударных дронов типа "Герань". В планах – выйти на показатель в 2 тыс. таких БПЛА в сентябре.

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В своих реактивных дронах россияне активно используют компоненты китайского производства, без которых их производство было бы невозможным. О роли Китая в пополнении арсенала РФ реактивными дронами рассказал 24 каналу основатель фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Роль Китая в производстве российских реактивных дронов

Романенко считает, что основным мотивом такой помощи для Китая является получение прибыли. Пекин, подчеркнул он, придерживается собственного прагматичного подхода в геополитике и "балансирует" между торговлей и расширением своего влияния в мире.

Особенно важно для Китая зарабатывать средства на фоне сложностей, возникших в его экономических отношениях с Западом. Поэтому помощь России в производстве реактивных дронов стала одним из источников такого заработка.

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"Если бы Китай прекратил поставки всего этого, например, двигателей, то с "Шахедами" россияне долго бы не продержались", – считает Романенко.

По словам эксперта, Россия поставила перед собой цель довести долю реактивных дронов в ударных комплектах до 80%. И на данный момент, говорит генерал-лейтенант, агрессор уже выполнил большинство годовых планов по производству баллистического оружия и БПЛА, поскольку экономика РФ полностью переведена на военные рельсы.

И это создает новые вызовы для украинских сил ПВО.

"Сбивать реактивные "Шахеды" проблематично. У нас есть средства – это истребители, зенитно-ракетные комплексы ближней и средней дальности, переносные ЗРК и средства радиоэлектронной борьбы с воздушными целями, но нужны боеприпасы", – отметил Романенко.

Основатель фонда "Закроем небо Украины" подчеркнул, что для самолетов F-16 и зенитных комплексов требуется достаточное количество ракет класса"воздух–воздух", ведь использование авиационных пушек против дронов крайне опасно из-за риска поражения осколками.

Как писал OBOZ.UA, в Воздушных силах рассказали, чем сбивают реактивные "Шахеды".

Между тем 5 сентября Россия атаковала реактивными дронами Житомир и Хмельницкий. Зафиксированы прилеты в жилой дом и "Новую почту".

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