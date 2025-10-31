Китай стал для России ключевым поставщиком критических компонентов для "Шахедов": в WSJ раскрыли подробности

Российские компании ВПК получили более 3,3 миллиона двигателей для дронов в 2024 году от Китая. Продавала их компания из КНР Shenzhen Kiosk Electronic Co, закупая двигатели у других китайских производителей.

Об этом, ссылаясь на закрытые украинские отчеты, подготовленные для Государственного департамента США и европейских правительств, заявило издание The Wall Street Journal. Информация основана также на таможенных данных, корпоративных документах и закрытой военной и разведывательной информации.

Журналисты отметили, что 30 октября президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Глава Белого дома назвал ее "удивительной" и дал ей оценку "12" по 10-балльной шкале.

В то же время Пекин продолжает наносить ущерб американским интересам по всему миру.

"Последнее подтверждение этому – новые сообщения о помощи Китая России в ее военной кампании против Украины", – подчеркнули в WSJ.

Что известно о поставках китайских двигателей для российского оккупационного войска

В СМИ выяснили, что речь идет о комплектующих двойного назначения. Эти электрические двигатели могут применяться в обычной технике (например, в стиральных машинах, насосах, электрических скутерах), но РФ использовала их для военных целей.

Конечным получателем является московская компания Rustakt LLC, идентифицированная украинской разведкой как производитель дронов. В декабре 2024 года Европейский союз ввел против нее санкции, что подтверждает, что это предприятие ВПК.

С июля 2023 по февраль 2025-го Rustakt импортировала различных китайских товаров на сумму почти 294 миллиона долларов, в том числе электродвигателей на сумму более 83 миллионов.Эта торговля продолжалась и после введения санкций.

В отчете сказано, что "масштаб и структура поставок указывают на то, что Rustakt является не только производителем, но и логистическим центром" для других российских компаний, выпускающих БПЛА.

КНР в отчете называется "главным внешним поставщиком" для страны-агрессора. Пекин обеспечивает россиянам не только двигатели, но и навигационные системы для дронов-камикадзе типа "Шахед", литий-полимерные батареи и другие запчасти.

– 23 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Китай помогает Российской Федерации в войне против Украины. При этом Пекин не поставляет оружие напрямую.

– Служба внешней разведки Украины располагает фактами предоставления Китаем стране-агрессору РФ данных спутниковой разведки для подготовки ракетных ударов по нашей стране (в частности, по объектам иностранных инвесторов).

